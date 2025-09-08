Не викидайте і не спалюйте: що робити з опалим листям в саду

Дерева вже скоро почнуть скидати листя після літа

Вересень — час збирання врожаю і в саду, і на городі. А ще це період, коли фруктові дерева в саду починають скидати листя. Багато дачників поспішають якнайшвидше позбутися листя і прибрати сад, проте не всі знають, що можна зробити з опалим листям.

"Телеграф" розповість, як можна використовувати жовте листя з користю для вашої ділянки.

Не викидайте і не спалюйте

Незабаром фруктові дерева в саду почнуть скидати листя. Багато дачників відразу поспішають зібрати його і викинути на звалище, щоб підтримувати сад у порядку. А деякі взагалі починають спалювати листя та сухі гілки прямо на ділянці, що заборонено законом. Однак є способи, як із користю прибрати листя, пише Express.

Листя як органічні відходи можна використовувати для створення компосту. Вони багаті корисними речовинами та мінералами, і в міру розкладання можуть покращувати здатність ґрунту утримувати поживні речовини та воду. Компост із листя та інших органічних відходів може стати чудовим добривом для вашого городу.

Крім того, опале листя можна використовувати як мульчу і утеплювач для рослин у саду. Ними можна вкривати від холодів кущі троянд, декоративні насадження та багаторічні квіти і кущі у вашому саду. Тож збирайте листя в купу, а потім використовуйте з користю для свого саду.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому не можна обрізати фруктові дерева у вересні. Цю помилку припускають багато садівників.