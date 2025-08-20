Сегодня выглядит совсем иначе: почему Отрадный в Киеве так называется и что там было раньше

Этот киевский район сохранил свое название и характер и через столетие

Отрадный — один из самых колоритных уголков Соломенского района Киева. Он расположен между Отрадным проспектом, бульваром Вацлава Гавела и Пушечной улицей.

Этот жилмассив с богатой историей является примером того, как органически сочетаются прошлое и современность в структуре мегаполиса. "Телеграф" расскажет о нем подробнее.

От монастырских земель до дачного поселка

История Видранского уходит корнями в глубину веков. Изначально эти земли принадлежали Михайловскому Златоверхому монастырю — одной из древнейших православных святынь Украины. Название "Отрадный" происходит от одноименного хутора, основанного в 1914 году киевским коллежским регистратором Константином Яниховским. Он выкупил земли у местных селян и распланировал дачный поселок, который должен был стать уютным уголком для состоятельных киевлян.

Название полностью оправдывает себя: это место действительно приносило радость и отраду своим жителям благодаря живописным пейзажам и чистому воздуху, что особенно ценно для жителей промышленного Киева начала XX века.

Советская застройка и формирование современного облика

В 1950-60-х годах Отрадный пережил кардинальную трансформацию. Вместо дачных домиков здесь выросли многоэтажные жилые дома, появились детские сады, школы и парки. Планировка района осуществлялась на основе лучших принципов градостроительства ттого времени: широкие улицы, достаточное количество зеленых зон и развитая социальная инфраструктура.

Парк "Отрадный", главная аллея

Парк культуры и отдыха "Грушки" стал излюбленным местом досуга для жителей не только Отрадного, но и соседних районов. Сегодня он называется парк "Отрадный". Благодаря продуманному озеленению, район сохранил свою экологическую привлекательность даже после масштабной застройки.

Улицы памяти: вдохновляющие имена

Современные названия улиц Отрадного отражают память о выдающихся личностях, оставивших заметный след в истории Украины и мира:

Проспекта Любомира Гузара носит имя патриарха Украинской Греко-Католической Церкви, который сделал неоценимый вклад в развитие духовности и национальной идентичности украинцев;

носит имя патриарха Украинской Греко-Католической Церкви, который сделал неоценимый вклад в развитие духовности и национальной идентичности украинцев; Бульвар Вацлава Гавела увековечивает память о чешском политике, диссиденте и первом президенте Чехии — человеке, который посвятил жизнь борьбе за свободу и демократию;

увековечивает память о чешском политике, диссиденте и первом президенте Чехии — человеке, который посвятил жизнь борьбе за свободу и демократию; Улица Василия Чумака названа в честь поэта и публициста, активного участника украинского культурного возрождения, чье творчество способствовало формированию национального самосознания;

названа в честь поэта и публициста, активного участника украинского культурного возрождения, чье творчество способствовало формированию национального самосознания; Улица Академика Белецкого увековечивает память выдающегося литературоведа и ученого, внесшего значительный вклад в развитие украинской филологии.

Современный Отрадный – это место, где гармонично сочетаются историческое наследие и потребности современной городской жизни. А развитая транспортная сеть обеспечивает удобное соединение с центром Киева и другими районами города.

Ранее Телеграф рассказывал, почему киевский район Бортничи так называется. Сегодня этот район граничит с зелеными зонами и отличаются тишиной и уютом.