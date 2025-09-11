Чтобы не выросла кривой и косой: как правильно собирать зерно кукурузы на семена

Есть один нюанс с семенами кукурузы, о котором знают не все дачники

Осень — время не только сбора урожая, но и подготовки семян на следующий сезон. Многие, например, не знают, как правильно собирать кукурузу на семена. Оказалось, что нельзя использовать для посева в следующем сезоне все семена с кочана.

"Телеграф" расскажет, как правильно отбирать кукурузу на семена и чего делать не стоит.

Какие семена кукурузы нельзя сеять и почему?

Многие огородники оставляют небольшое количество собранных качанов для семян на следующий год. Потом весной просто отшелушивают кукурузу и вносят в почву, ожидая щедрый урожай. Однако, как утверждает автор видео в тик-ток аккаунте "донксилиганос", так делать нельзя и не все семена с початка подходят для посева.

По словам фермера на видео, для семян подходят только зерна в середине початка. Поэтому, когда будете лущить зерна, отступите на 2-3 см с каждого края и оставьте только те семена кукурузы, которые посредине.

Дело в том, что с обоих краев семена могут быть плохого качества. Так что потом из них даже если и вырастет растение, то оно может быть кривым или косым, не давая хорошего урожая. А чтобы кукуруза была здоровая и урожайная, высаживайте серединные зерна.

Ранее "Телеграф" рассказывал лайфхак для садоводов, как защитить виноград от ос и мух. Нужно упаковать каждую гроздь в специальный мешочек.