Щоб не виросла кривою і косою: як правильно збирати зерно кукурудзи на насіння

Є один нюанс із насінням кукурудзи, про який знають не всі дачники

Осінь — час не лише збирання врожаю, а й підготовки насіння на наступний сезон. Багато хто, наприклад, не знає, як правильно збирати кукурудзу на насіння. Виявилося, що не можна використовувати для посіву наступного сезону всі зернята з качана.

"Телеграф" розповість, як правильно відбирати кукурудзу на насіння і чого робити не варто.

Яке насіння кукурудзи не можна сіяти і чому?

Багато городників залишають невелику кількість зібраних качанів для насіння на наступний рік. Потім навесні просто відлущують кукурудзу і вносять у ґрунт, чекаючи щедрого врожаю. Однак, як стверджує автор відео в тік-ток аккаунті "донксіліганос", так робити не можна і не все насіння з качана підходить для посіву.

За словами фермера на відео, для насіння підходять лише зерна в середині качана. Тому, коли будете лущити зерна, відступіть на 2-3 см з кожного краю і залиште тільки те насіння кукурудзи, яке посередині.

Справа в тому, що з обох країв насіння може бути поганої якості. Так що потім з нього навіть якщо і виросте рослина, то вона може бути кривою або косою, не даючи хорошого врожаю. А щоб кукурудза була здорова та врожайна, висаджуйте серединні зерна.

