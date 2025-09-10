Упакуйте каждую гроздь в мешочек: лайфхак для садоводов, как защитить виноград от ос и мух

С этим лайфхаком ягоды смогут нормально созреть и не достанутся вредителям

К началу осени в саду начинает созревать виноград. В период, когда грозди формируются и наливаются соком, они наиболее подвержены атакам вредителей. Сладкий аромат привлекает не только ос, но и мух, слизней и других вредителей.

"Телеграф" расскажет, как защитить грозди винограда от атак насекомых и дать ему спокойно созреть.

Мешочки для барьерной защиты

Чтобы защитить грозди винограда от ос и мух, можно использовать барьерные методы, например сетчатые мешочки. Так утверждает автор видео в тик-ток аккаунте "KorucneTV". По его словам, упаковав виноград в такие мешочки, вы полностью защитите ягоды от посягательств на них насекомых.

Сетчатые мешочки для защиты винограда можно купить на рынке или в любом садоводческом магазине. Стоят они недорого, но обеспечат вам хороший урожай, не испорченный осами и другими вредителями.

В комментариях к видео предложили еще один способ защиты ягод от насекомых и птиц. Чтобы отдельно не "наряжать" кажую гроздь в сетчатый мешочек, можно укрыть всю виноградную лозу большим сетчатым полотном. Так виноград будет защищен и сможет спокойно созреть, чтобы вы потом собрали щедрый урожай.

