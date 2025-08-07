Спер модную кофеварку и допотопный чайник: в Киеве одессит обчистил квартиру во время ремонта (фото)

Вору грозит немалый срок

В Киеве мужчина, который должен делать ремонт в квартире, в первый же день обокрал ее. Он вынес с дома старую кофемашину, чайник и еще некоторую технику.

Об этом сообщила полиция Киева. Отмечается, что мужчине уже объявили подозрение.

По данным следствия, мужчина должен был делать ремонт в квартире в Киеве. Однако, после того, как он получил ключи от дома, обокрал его, так и не начав работу. О краже правоохранителям сообщила 25-летняя местная жительница.

В ходе следственных действий копы выяснили, что из помещения исчезли личные вещи владельцев квартиры. А сам мужчина несколько дней не отвечал на звонки. По данным полиции, заявительница нашла этого мастера за объявление в интернете. Он уверял, что уже много лет занимается строительными работами. После договоренности и согласования работ мужчина получил ключи и перестал выходить на связь.

Через несколько дней владельцы приехали проверить квартиру и увидели, что из помещения исчезли их личные вещи, техника и стройматериалы.

"Оперативники Святошинского управления полиции совместно с аналитиками сектора криминального анализа установили подозреваемого — им оказался недавно приехавший в столицу 34-летний житель Одесщины", — говорится в сообщении.

Полиция уже изъяла похищенное имущество и сообщила фигуранту о подозрении по ч. 4 ст.185 Уголовного кодекса Украины – кража, совершенная в условиях военного положения. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

