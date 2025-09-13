Уникальные военные объекты обнаружили под водами Днепра в Украине (видео)

Находке около 300 лет

На западном побережье Днепра, недалеко от Наумовой балки на Хортице, продолжается международная археологическая экспедиция с участием специалистов из Украины, Швеции и США. Она направлена на сохранение уникальных исторических памятников, подвергшихся угрозе после подрыва Каховской ГЭС.

Об этом говорится в репортаже "МТМ Запорожья".

Экспедиция разделена на два этапа: надводный и подводный. Первый этап начался 11 августа и продлился 3 недели. Археологи заповедника "Хортица" вместе с зарубежными коллегами извлекли из песка фрагменты носовой части дубель-шлюпки XVIII века, принадлежавшей Днепровской военной флотилии времен русско-турецкой войны.

Образец дубели-шлюпки

Этому судну, созданному по передовым британским технологиям, примерно 300 лет. Оно оснащалось двумя мачтами, латинскими парусами и пушками, что делало его пригодным для маневров на Днепре и в прибрежных водах Черного моря.

Состояние древесины хрупкое из-за длительного пребывания на поверхности после разрушения плотины и следов пожара. Американский исследователь Джон Фоушер отметил, что судно построено из двух видов древесины:

Он построен из двух видов древесины: дуба и сосны. Один – крепкий и надежный, другой – дешевый.

Шведский эксперт Фред Хокер, приобщившийся к команде, чтобы поделиться опытом консервации, подчеркнул ценность находки:

Это судно было построено специально для передвижения армии по Днепру, возможно, английскими судостроителями, ведь оно очень похоже на бывшие в английской армии.

Исследователи отмечают: это не просто древесина. Ее химический состав уже полностью изменился – дерево сейчас очень хрупкое. Поэтому для скорейшей реставации ученые должны доставить судно в реставрационный ангар, поскольку мокрая древесина после высыхания трескается и рассыпается.

Для сохранения артефакта временно накрыли влажной тканью и пленкой, планируя передать в реставрационный отдел. Другое судно, частично погруженное в песок, было закопано к весне для защиты. Этот участок известен концентрацией кораблей: в 1738 году здесь зимовала флотилия из около 300 судов, которые не могли вернуться через пороги, а море контролировали турки. После войны флотилию покинули, часть разобрали местные, некоторые суда сгорели или затонули.

Подводный этап стартовал в сентябре. Гидроархеолог Дмитрий Кобалия погрузился на глубину до 3 метров, исследуя еще 4 затопленных судна. Их состояние отслеживают по 3D-моделям, созданным ранее. Кобалия называет работу памятнико-охранной:

У нас есть 3D-мерные модели этих объектов. Мы знаем, как они выглядели до войны. И время от времени нужно проводить именно мониторинг, чтобы посмотреть динамику, разрушаются ли они или нет.

После войны планируется масштабное исследование с участием международных партнеров.

