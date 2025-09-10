Этот адрес в Одессе в конце XІХ века знали все: где был самый известный публичный дом в городе (карта)

История "веселого дома" на Польской раскрывает малоизвестную страницу жизни портового города

В Одессе девятнадцатого столетия публичные дома занимали заметное место в жизни города. Они существовали в полулегальном статусе и находились под постоянным контролем городских властей.

В то время проституция воспринималась не как скрытый порок, а скорее как своего рода ремесло, приносящее доход. Особенность одесских публичных домов — содержать их могли только женщины.

Знаменитый бордель и основные районы с публичными домами

Самое известное из таких заведений было в районе современной улицы Леха Качинского (тогда она называлась улицей Польской) в доме № 5. Именно здесь находился большой публичный дом, с "черным ходом" для клиентов и работниц.

Кроме того, значительная концентрация борделей была на Кривой улице, сегодня переименованной в Провиантскую. Позже ряд заведений переехали в район Молдаванки, особенно на нынешнюю улицу Запорожскую (ранее – Глухая улица). Другие подобные заведения встречались на Полицейской, Ришельевской, Преображенской, Пушкинской, Садовой улицах, а также на Соборной площади, Красном переулке и Ланжероновском спуске.

Дом по улице Леха Качинского, № 5

Условия работы и "ценовая политика"

Обслуживание в публичных домах варьировалось в зависимости от класса заведения. Тарифы колебались от 25 копеек до 1 рубля за сеанс. Заведения высшего класса предлагали девушкам украшения, а клиентам – соответствующий антураж и комфорт, а самые простые места имели минимальные условия. Девушки, работающее в заведениях, платили хозяевам налог, составлявший три четверти их заработка. Остальная часть дохода оставалась самой работнице. Хотя официально были установлены правила, защищающие женщин от эксплуатации, зачастую практика была иной — многие оказывались в ситуации полурабства.

Постановочный кадр 1910-х годов

Взаимоотношения с государством и одесситами

Легальные публичные дома не скрывались от полиции, напротив, они проходили регулярные проверки, включающие медицинские осмотры и оформление "желтых билетов" – разрешительных документов на занятие проституцией. Самым жёстким ограничением для девушек с "жёлтым билетом" было то, что они могли работать исключительно в сфере проституции. Вернуть обычный паспорт и возможность заниматься другим видом деятельности было крайне сложно.

Пример "желтого билета"

Из-за высокой концентрации борделей некоторые улицы получили дурную славу. Несмотря на официальную терпимость, среди жителей возникали жалобы на связанные с заведениями проблемы — приставания, а иногда и криминал.

Прекращение деятельности публичных домов

Первые попытки закрыть публичные дома предпринимались еще при градоначальнике Ришелье, но окончательное закрытие началось в начале XX века под руководством городского головы Толмачева. С приходом советской власти проституция была объявлена вне закона, и все публичные дома прекратили свою деятельность.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как жили львовские проститутки в начале XX века. На рубеже веков в этом городе существовал особый мир, о котором стеснялись говорить вслух.