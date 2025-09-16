Брюнетка с короткими волосами и челкой: как выглядела Юлия Тимошенко в молодости

Тимошенко в молодости была брюнеткой с короткой стрижкой

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко находится в политике более 25 лет. Ее фирменный образ с косой в стиле Леси Украинки тщательно разрабатывали, чтобы привлечь электорат в 2000-х.

"Телеграф" расскажет, какой была политик в молодости и чем тогда занималась.

Юлия Тимошенко в молодости

Юлия Григян (девичья фамилия) родилась в Днепре в 1960 году. Папа родом из Латвии, мать — из Украины, работала диспетчером в таксомоторном парке. Отец оставил семью, когда дочери было три года. Юлия училась в средней школе № 75 в Днепре и впоследствии взяла фамилию матери — Телегина. В школе будущий политик носила форму, банты и белые воротнички.

Юлия Тимошенко в детстве, фото из сети

Юлия Тимошенко в юности, фото из сети

В старших классах Юлия имела короткую прическу с вьющимися волосами, продолжала носить темные платья и белые воротнички. После окончания школы она поступила на факультет автоматики-телемеханики Днепропетровского горного института. В 1979 году Юлия вышла замуж за Александра Тимошенко и взяла его фамилию. Вскоре у них появилась дочь Евгения.

Свадьба Юлии и Александра Тимошенко, фото из сети

Юлия Тимошенко, когда была бизнесвумен, фото из сети

В 1981 году Тимошенко перевелась на экономический факультет Днепровского национального университета. Некоторое время она работала инженером на Днепровском машиностроительном заводе. В 80-х Тимошенко начала заниматься бизнесом – открыла пункт видеопроката с мужем Александром. В те времена у нее были темные волосы средней длины.

Юлия Тимошенко в 80-х, фото из сети

У Юлии Тимошенко были темные волосы средней длины, фото из сети

В 90-х Тимошенко назначили генеральным директором корпорации "Украинский бензин". Вскоре компания стала монополистом в снабжении нефтепродуктами для сельского хозяйства Днепропетровщины. А в 1998 году Юлия впервые стала народным депутатом и стала появляться на публике. Тогда она все еще имела темные волосы, но экспериментировала с прическами. В частности, носила челку, объемные "пучки" и делала короткую стрижку.

Юлия Тимошенко носила короткую прическу, фото из сети

Юлия Тимошенко экспериментировала с прическами, фото из сети

В 2001 году Тимошенко обвинили в контрабанде российского газа, из-за чего она находилась в СИЗО. Спустя 42 дня она вышла из-под ареста и продолжила заниматься политикой. Тогда она окончательно перешла на официально деловой стиль: сдержанные платья, костюмы и юбки. А потом политик начала постепенно осветлять волосы и носить косу.

Турчинов встретил Тимошенко после выхода из СИЗО, фото из сети

Тимошенко в 2000-х, фото из сети

Тимошенко начала осветлять волосы в 2000-х, фото из сети

В начале 2000-х Тимошенко перекрасилась в блондинку и все чаще появлялась на публике с косой. Смена имиджа требовалась, чтобы отойти от ассоциаций с "газовым" скандалом и получить благосклонность электората. Идею с косой предложил политику имидж-консультант и политтехнолог Олег Покальчук. Это была часть политической трансформации Юлии Владимировны перед выборами 2002 года. Долгое время нардеп выбирала именно косу.

Тимошенко в 2005 году, фото Getty Images

Тимошенко в 2007 году, фото Getty Images

Тимошенко в 2010 году, фото Getty Images

После ухода Тимошенко из СИЗО она продолжила эксперименты с прическами, выбирая классические варианты. Юлия носила длинные локоны, низкие "пучки" и "хвосты". Иногда нардеп выбирала свою фирменную косу.

Тимошенко с распущенными волосами, фото Getty Images

Тимошенко с "хвостом", фото Getty Images

Тимошенко с вьющимися волосами, фото Getty Images

Ранее "Телеграф" рассказывал, где сейчас находится дочь Юлии Тимошенко. Раньше она часто появлялась на публике.