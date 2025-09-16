Брюнетка з коротким волоссям і чубчиком: як виглядала Юлія Тимошенко у молодості

Тимошенко у молодості була брюнеткою з короткою стрижкою

Лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко перебуває у політиці понад 25 років. Її фірмовий образ з косою у стилі Лесі Українки ретельно розробляли, щоб привабити електорат у 2000-х.

"Телеграф" розповість, якою була політикиня у молодості та чим тоді займалася.

Юлія Тимошенко у молодості

Юлія Григян (дівоче прізвище) народилася у Дніпрі у 1960 році. Тато походив із Латвії, мати — з України, працювала диспетчером в таксомоторному парку. Батько залишив сім'ю, коли доньці було три роки. Юлія навчалась у середній школі № 75 у Дніпрі і згодом взяла прізвище матері — Телегіна. У школі майбутня політикиня носила форму, банти та білі комірці.

У старших класах Юлія мала коротку зачіску з кучерявим волоссям, продовжувала носити темні сукні та білі комірці. Після закінчення школи вона вступила на факультет автоматики-телемеханіки Дніпропетровського гірничого інституту. У 1979 році Юлія вийшла заміж за Олександра Тимошенка і взяла його прізвище. Невдовзі у них з'явилась донька Євгенія.

У 1981 році Тимошенко перевелася на економічний факультет Дніпровського національного університету. Певний час вона працювала інженером на Дніпровському машинобудівному заводі. У 80-х Тимошенко почала займатися бізнесом — відкрила пункт відеопрокату з чоловіком Олександром. У ті часи вона мала темне волосся середньої довжини.

У 90-х Тимошенко призначили генеральним директором корпорації "Український бензин". Невдовзі компанія стала монополістом у постачанні нафтопродуктів для сільського господарства Дніпропетровщини. А у 1998 році Юлія вперше стала народною депутаткою та почала з'являтися на публіці. Тоді вона все ще мала темне волосся, але експериментувала з зачісками. Зокрема, носила чубчик, об'ємні гульки та робила коротку стрижку.

У 2001 році Тимошенко звинуватили в контрабанді російського газу, через що вона перебувала в СІЗО. Через 42 дні вона вийшла з-під арешту й продовжила займатися політикою. Тоді вона остаточно перейшла на офіційно-діловий стиль: стримані сукні, костюми та спідниці. А згодом політикиня почала поступово висвітлювати волосся та носити косу.

На початку 2000-х Тимошенко перефарбувалась у білявку і все частіше з'являлась на публіці з косою. Зміна іміджу була потрібна, щоб відійти від асоціацій з "газовим" скандалом і отримати прихильність електорату. Ідею з косою запропонував політикині імідж-консультант і політтехнолог Олег Покальчук. Це була частина політичної трансформації Юлії Володимирівни перед виборами 2002 року. Довгий час нардепка обирала саме косу.

Після виходу Тимошенко з СІЗО вона продовжила експерименти із зачісками, обираючи класичні варіанти. Юлія носила довгі локони, низькі "пучки" та "хвости". Іноді нардепка обирала свою фірмову косу.

