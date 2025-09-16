Брюнетка з коротким волоссям і чубчиком: як виглядала Юлія Тимошенко у молодості
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Тимошенко у молодості була брюнеткою з короткою стрижкою
Лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко перебуває у політиці понад 25 років. Її фірмовий образ з косою у стилі Лесі Українки ретельно розробляли, щоб привабити електорат у 2000-х.
"Телеграф" розповість, якою була політикиня у молодості та чим тоді займалася.
Юлія Тимошенко у молодості
Юлія Григян (дівоче прізвище) народилася у Дніпрі у 1960 році. Тато походив із Латвії, мати — з України, працювала диспетчером в таксомоторному парку. Батько залишив сім'ю, коли доньці було три роки. Юлія навчалась у середній школі № 75 у Дніпрі і згодом взяла прізвище матері — Телегіна. У школі майбутня політикиня носила форму, банти та білі комірці.
У старших класах Юлія мала коротку зачіску з кучерявим волоссям, продовжувала носити темні сукні та білі комірці. Після закінчення школи вона вступила на факультет автоматики-телемеханіки Дніпропетровського гірничого інституту. У 1979 році Юлія вийшла заміж за Олександра Тимошенка і взяла його прізвище. Невдовзі у них з'явилась донька Євгенія.
У 1981 році Тимошенко перевелася на економічний факультет Дніпровського національного університету. Певний час вона працювала інженером на Дніпровському машинобудівному заводі. У 80-х Тимошенко почала займатися бізнесом — відкрила пункт відеопрокату з чоловіком Олександром. У ті часи вона мала темне волосся середньої довжини.
У 90-х Тимошенко призначили генеральним директором корпорації "Український бензин". Невдовзі компанія стала монополістом у постачанні нафтопродуктів для сільського господарства Дніпропетровщини. А у 1998 році Юлія вперше стала народною депутаткою та почала з'являтися на публіці. Тоді вона все ще мала темне волосся, але експериментувала з зачісками. Зокрема, носила чубчик, об'ємні гульки та робила коротку стрижку.
У 2001 році Тимошенко звинуватили в контрабанді російського газу, через що вона перебувала в СІЗО. Через 42 дні вона вийшла з-під арешту й продовжила займатися політикою. Тоді вона остаточно перейшла на офіційно-діловий стиль: стримані сукні, костюми та спідниці. А згодом політикиня почала поступово висвітлювати волосся та носити косу.
На початку 2000-х Тимошенко перефарбувалась у білявку і все частіше з'являлась на публіці з косою. Зміна іміджу була потрібна, щоб відійти від асоціацій з "газовим" скандалом і отримати прихильність електорату. Ідею з косою запропонував політикині імідж-консультант і політтехнолог Олег Покальчук. Це була частина політичної трансформації Юлії Володимирівни перед виборами 2002 року. Довгий час нардепка обирала саме косу.
Після виходу Тимошенко з СІЗО вона продовжила експерименти із зачісками, обираючи класичні варіанти. Юлія носила довгі локони, низькі "пучки" та "хвости". Іноді нардепка обирала свою фірмову косу.
Раніше "Телеграф" розповідав, де зараз перебуває донька Юлії Тимошенко. Раніше вона часто з'являлась на публіці.