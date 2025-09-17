Преданный хозяину, но может быть лидером: что это за густошерстный буковинский охранник (фото)

В начале ХХ века на Буковине вывели породу, которая должна была охранять стадо и хозяйственные постройки — буковинскую овчарку

Буковинская овчарка имеет густую длинную шерсть с подшерстком, что позволяет ей легко переносить суровые условия горного климата. "Телеграф" показал, как она выглядит.

Как выглядит буковинская овчарка

Что это за порода

Высота буковинской овчарки в холке составляет 65-70 сантиметров у кобелей и 60-65 сантиметров у сук. В свою очередь вес может достигать 45-60 килограммов. Основной окрас — бело-серый с черными пятнами. Голова имеет своеобразную черную "шапку", а у глаз есть немного желто-коричневых пятен.

Какие размеры собаки

Породу вывели путем скрещивания местных горных собак с немецкими и восточноевропейскими овчарками, а также крупными сторожевыми породами. Результат — сильный, выносливый и умный охранник, который предан хозяину и дружелюбно ведет себя с семьей.

Каковы "плюсы" и "минусы" породы

Среди преимуществ породы – высокая выносливость, развитый инстинкт охранника, обучаемость и преданность владельцу. К минусам относят потребность в пространстве и регулярных физических нагрузках, а иногда собака может быть упрямой и показывать лидерство.

