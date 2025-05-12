Без очередей и нервов: как оплатить коммуналку через ПриватБанк и Monobank
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Оплата определенными способами может обойтись без комиссии
Коммунальные услуги можно оплатить онлайн. В частности, такие операции можно выполнять в банках ПриватБанк и Monobank.
"Телеграф" рассказывает, как именно можно оплатить коммуналку через эти банки и сколько это стоит.
ПриватБанк: четыре способа оплаты
Оплатить счета за жилищно-коммунальные услуги через ПриватБанк можно несколькими способами:
- Мобильное приложение Приват24 (Android/iOS);
- Веб-версия Приват24 на сайте);
- Терминалы самообслуживания;
- Телефонный звонок по номеру 3700.
Комиссия зависит от способа оплаты. Оплачивая счета в "Приват24", если компания-поставщик есть в базе банка — комиссия всего 1 грн, если нет — 3 грн.
При оплате через терминал, сайт или отделение – комиссия составляет 1% от суммы.
Как оплатить коммуналку в "Приват24":
- Откройте приложение и перейдите в раздел "Платежи" → "Коммунальные платежи".
- Найдите поставщика услуг по имени, ЕГРПОУ или номеру счета.
- Введите необходимые данные: номер лицевого счета, сумму платежа, период оплаты и при необходимости показатели счетчиков.
- Добавьте платеж в корзину.
- Выделите корзину, выберите карту для оплаты и подтвердите платеж.
Преимущество "Приват24" — в нем собрано наибольшее количество поставщиков коммунальных услуг. Поэтому искать компанию или просить ее добавить в список обычно не приходится.
Без комиссии платить коммунальные услуги в ПриватБанке могут только пенсионеры.
Monobank: удобно, без комиссии, но без кэшбека
Monobank также позволяет оплачивать все виды коммунальных услуг – газ, электроэнергию, воду, интернет, мусор, домофон, ОСМД и т.д.
Все коммунальные платежи без комиссии, независимо от поставщика. Однако кэшбек на коммуналку не начисляется.
Баланс по счетам обновляется в начале каждого месяца – с 1 до 10 числа, в зависимости от компании.
Как оплатить коммуналку в Monobank:
- Откройте приложение и перейдите в раздел "Другие платежи" → "Коммунальные платежи".
- Нажмите кнопку "Добавить адрес".
- Введите город, улицу, номер дома, квартиру, корпус.
- Далее выберите счет к оплате – можно выбрать все сразу.
- Введите сумму (некоторые автоматически подтягиваются).
- Нажмите "Оплатить", выберите карту для списания и подтвердите.
Также можно добавить адреса родственников или друзей и платить за них коммуналку.
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