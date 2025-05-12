Без очередей и нервов: как оплатить коммуналку через ПриватБанк и Monobank

Оплата определенными способами может обойтись без комиссии

Коммунальные услуги можно оплатить онлайн. В частности, такие операции можно выполнять в банках ПриватБанк и Monobank.

"Телеграф" рассказывает, как именно можно оплатить коммуналку через эти банки и сколько это стоит.

ПриватБанк: четыре способа оплаты

Оплатить счета за жилищно-коммунальные услуги через ПриватБанк можно несколькими способами:

Мобильное приложение Приват24 (Android/iOS); Веб-версия Приват24 на сайте); Терминалы самообслуживания; Телефонный звонок по номеру 3700.

Комиссия зависит от способа оплаты. Оплачивая счета в "Приват24", если компания-поставщик есть в базе банка — комиссия всего 1 грн, если нет — 3 грн.

При оплате через терминал, сайт или отделение – комиссия составляет 1% от суммы.

Как оплатить коммуналку в "Приват24":

Откройте приложение и перейдите в раздел "Платежи" → "Коммунальные платежи". Найдите поставщика услуг по имени, ЕГРПОУ или номеру счета. Введите необходимые данные: номер лицевого счета, сумму платежа, период оплаты и при необходимости показатели счетчиков. Добавьте платеж в корзину. Выделите корзину, выберите карту для оплаты и подтвердите платеж.

Преимущество "Приват24" — в нем собрано наибольшее количество поставщиков коммунальных услуг. Поэтому искать компанию или просить ее добавить в список обычно не приходится.

Без комиссии платить коммунальные услуги в ПриватБанке могут только пенсионеры.

Monobank: удобно, без комиссии, но без кэшбека

Monobank также позволяет оплачивать все виды коммунальных услуг – газ, электроэнергию, воду, интернет, мусор, домофон, ОСМД и т.д.

Все коммунальные платежи без комиссии, независимо от поставщика. Однако кэшбек на коммуналку не начисляется.

Баланс по счетам обновляется в начале каждого месяца – с 1 до 10 числа, в зависимости от компании.

Как оплатить коммуналку в Monobank:

Откройте приложение и перейдите в раздел "Другие платежи" → "Коммунальные платежи". Нажмите кнопку "Добавить адрес". Введите город, улицу, номер дома, квартиру, корпус. Далее выберите счет к оплате – можно выбрать все сразу. Введите сумму (некоторые автоматически подтягиваются). Нажмите "Оплатить", выберите карту для списания и подтвердите.

Также можно добавить адреса родственников или друзей и платить за них коммуналку.

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