Киевстар готовит прорыв: сколько будет стоить Starlink Direct to Cell и чего ждать абонентам

Киевстар тестирует прорывную технологию от Starlink. "Телеграф" выяснял, где она будет работать, какая будет скорость и сколько будет стоить связь

Украинский мобильный оператор "Киевстар" начинает испытание технологии Direct to Cell от Starlink. Новая услуга позволит абонентам поддерживать связь в местах без наземного покрытия и в случае повреждения базовых станций.

Редакция "Телеграфа" обратилась к компании "Киевстар" с просьбой рассказать более подробно, как будет работать Direct to Cell, сколько это будет стоить и какой будет скорость технологии для абонентов. Компания предоставила исчерпывающие ответы на ключевые вопросы, касающиеся нового сервиса.

В чем заключается технология

В компании рассказали, что недавно Киевстар получил разрешение от Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере электронных коммуникаций (НКЭК), на проведение тестовых испытаний спутниковой технологии Direct to Cell (D2C). Украина будет одной из немногих в Европе вместе со США, Австралией, Японией, Новой Зеландией и Швейцарией, которая начинает внедрение технологии. Во время тестирования будут исследовать, какова возможность получения сначала текстовых, а затем сообщений других форматов, на смартфоны украинцев.

"Киевстар инвестирует в технологию Direct to cell, чтобы абоненты Киевстар имели критически необходимую связь там, где отсутствует наземное покрытие и в случае повреждения наземной базовой инфраструктуры. Сервис инновационный и запускается в тестовом режиме, он не заменит наземное покрытие, а является вспомогательным к основной инфраструктуре и пока будет иметь определенные ограничения, в частности на первом этапе запуска будет работать для отправки текстовых сообщений и только под открытым небом. В дальнейшем, с выводом новых спутников на орбиту, планируется запуск голосовых звонков и доступа к интернету, что значительно расширит функционал сервиса", — сказали в "Киевстаре" журналистам.

Direct to cell по сути является прямой спутниковой связью со смартфоном. Гаджеты, работающие по технологии 4G, смогут подключаться напрямую к спутникам вместо традиционных базовых станций операторов.

На вопрос, когда точно планируется запуск мессендинга через Starlink, в компании сказали: "Ожидается, что Киевстар запустит услугу Starlink Direct to Cell с функцией обмена текстовыми сообщениями в четвертом квартале 2025 года. Следующим этапом развития технологии по мере вывода новых спутников на орбиту станет внедрение голосовой связи".

Сколько будет стоить технология

"В тестовом режиме услуга будет без дополнительной оплаты для абонентов Киевстара. В дальнейшем возможен пересмотр тарифной политики".

В каких регионах будет доступен сервис на старте

В Киевстаре сказали, что бета-тестирование охватит части шести областей Украины — Житомирской, Винницкой, Волынской, Хмельницкой, Ровенской и Тернопольской. "А дальше планируем масштабировать тестирование на национальном уровне и сделать сервис доступным всем абонентам Киевстар. Технология Direct to Cell обеспечит связь на всей территории, которая подконтрольна правительству Украины и где есть покрытие спутникового сигнала. На временно оккупированных территориях услуга будет недоступна", — говорится в ответе на запрос.

Какие условия партнерства со Starlink

Представители оператора сообщили, какова роль Starlink в этом проекте и условия партнерства с компанией. Это коммуникационное подразделение компании SpaceX, занимающейся разработкой и запуском спутников. В проекте компания будет поставлять инфраструктуру и предоставлять в аренду спутники, действующие как базовые станции в космосе.

Или все модели телефонов будут поддерживать технологию

Как ответили в Киевстаре, услуга будет доступна всем абонентам оператора, как имеют смартфоны с поддержкой 4G. "Но тестовые испытания должны дать более четкое понимание возможных ограничений, мы будем информировать наших клиентов обо всех технических аспектах. Практика мировых операторов показывает, что для корректной работы 4G смартфона в спутниковой сети программное обеспечение телефона должно быть оптимизировано производителем телефона. Учитывая войну в Украине с поддержкой LTE", — сказали представители оператора.

Какова будет скорость интернета и через сколько времени придет сообщение

Спутниковый сигнал будет передавать гораздо меньше данных, чем делают обычные наземные станции, ведь спутниковый канал имеет ограниченную пропускную способность. Поэтому для украинцев на старте будут доступны только текстовые сообщения. Будет работать технология только под открытым небом.

"Исследования технологии другими международными операторами, как, например, в Новой Зеландии, показали, что SMS-сообщения, отправленные через Starlink Direct to Cell, могут быть доставлены за время от 3 до 10 минут, особенно на начальных этапах запуска. Поэтому благодаря тестированию мы проверим, как это будет работать в Украине", — отметили в "Киев".

Чем конкретно поможет Starlink (технология Direct to Cell) обычным украинцам

"Технология Direct to Cell не заменяет наземную связь, а дополняет существующий сервис и инфраструктуру Киевстар. Технология способна обеспечить связь там, где отсутствует традиционное (наземное) покрытие с помощью спутникового сигнала. Например, в труднодоступной горной местности или во время аварий, погодных вызовов, чрезвычайных ситуаций или перебоев в работе сети. А также во время отключения электроэнергии во время и после обстрелов критической инфраструктуры". Кроме того, туристы смогут связаться с родными или спасателями при необходимости даже в самых отдаленных местах дикой природы, где нет традиционной связи.

Ранее Телеграф писал, что спутники Starlink пролетят над Украиной, но увидят их не все. Он пройдет над Италией, Румынией, а затем по диагонали над Украиной.