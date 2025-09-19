Укр

Грязные пляжи и куча военных. Что оккупанты сделали с легендарным украинским санаторием

Автор
Татьяна Крутякова
Дата публикации
Читати українською
Автор
Санаторий "Судак" Новость обновлена 19 сентября 2025, 16:32
Санаторий "Судак". Фото Коллаж, "Телеграф"

Во времена СССР отдых здесь считался люксом

Российская оккупация уничтожила немало украинских санаториев, но на территории аннексированного Крыма есть несколько мест, которые до сих пор работают. К примеру, легендарный "Судак".

"Телеграф" расскажет, какая участь постигла этот санаторий после оккупации и что с ним произошло. Отметим, что туристично-оздоровительный комплекс (ТОК) находится в одноименном городе Судак в Крыму.

Крымская жемчужина "Судак"

Этот санаторий был основан в 1948 году. Сначала это был просто дом отдыха, а затем его переквалифицировали в лечебно-оздоровительное учреждение. Почти с момента открытия "Судак" стал очень популярен в СССР. Бесплатные или платные путевки сюда разлетались очень быстро. Поэтому отдых в крымском "Судаке" считался люксом.

Санаторий Судак сейчас
Санаторий Судак

Территория санатория занимает примерно 17-18 га, она также является памятником садово-парковой архитектуры. Находится "Судак" на берегу Черного моря, на западной части Судакской долины, у подножия холма с Генуэзской крепостью.

Что входило в санаторий:

  • Медицинский центр с лечебно оздоровительными и профилактическими процедурами.
  • Бювет с минеральной водой "Феодосийская" — источник сероводородной воды.
  • Бассейны с морской водой.
  • Пляж на побережье Черного моря.
  • Детские комнаты, игровые площадки.
  • Заведения питания: кафе, рестораны, включено 3-разовое питание ("шведский стол").
  • Зоны отдыха: парк, аллеи, гроты.
Санаторий Судак
Санаторий "Судак"
Санаторий Судак сейчас
Как кормили в "Судаке" до оккупации

Что произошло с санаторием "Судак" сейчас

Санаторий уже больше 10 лет в оккупации, но он работает. Известно, что в 2025 году цена за сутки составляет от 3500 российских рублей (почти 1700 грн) за человека в стандартном двухместном номере. Отдельно нужно оплачивать оздоровительные процедуры и т.д. Питание в стоимость включено.

Однако российская оккупация, характерная упадком и разрухой для всего, нанесла немало вреда "Судаку". Здесь речь идет не только об аппаратах или медицинских установках, которые десятилетиями не менялись, но и о достаточно глобальных вещах.

Санаторий Судак
Одна из комнат в "Судаке"
Санаторий Судак сейчас
Пруд на территории санатория "Судак"

Современные проблемы "Судака":

  • Беда с водоснабжением. Ведь на водопроводе "Феодосия — Судак" часто случаются аварии, из-за чего город долго сидит без воды. При этом "власть" постоянно оттягивает сроки ремонтов.
  • Пляжи-болото. Большое количество мусора постоянно выбрасывается на побережье Черного моря, но его не вывозят вовремя. "Телеграф" уже рассказывал, что были и случаи загрязнения канализационными стоками.
  • Милитаризация. Еще в 1016 планировалось передать санаторий под эгиду Минобороны РФ. Сейчас часть корпусов действительно адаптировали под нужды российской армии и администрации.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какая участь постигла легендарный санаторий Херсонщины.

Теги:
#Украина #Судак #Санаторий