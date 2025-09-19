Грязные пляжи и куча военных. Что оккупанты сделали с легендарным украинским санаторием

Во времена СССР отдых здесь считался люксом

Российская оккупация уничтожила немало украинских санаториев, но на территории аннексированного Крыма есть несколько мест, которые до сих пор работают. К примеру, легендарный "Судак".

"Телеграф" расскажет, какая участь постигла этот санаторий после оккупации и что с ним произошло. Отметим, что туристично-оздоровительный комплекс (ТОК) находится в одноименном городе Судак в Крыму.

Крымская жемчужина "Судак"

Этот санаторий был основан в 1948 году. Сначала это был просто дом отдыха, а затем его переквалифицировали в лечебно-оздоровительное учреждение. Почти с момента открытия "Судак" стал очень популярен в СССР. Бесплатные или платные путевки сюда разлетались очень быстро. Поэтому отдых в крымском "Судаке" считался люксом.

Санаторий Судак

Территория санатория занимает примерно 17-18 га, она также является памятником садово-парковой архитектуры. Находится "Судак" на берегу Черного моря, на западной части Судакской долины, у подножия холма с Генуэзской крепостью.

Что входило в санаторий:

Медицинский центр с лечебно оздоровительными и профилактическими процедурами.

Бювет с минеральной водой "Феодосийская" — источник сероводородной воды.

Бассейны с морской водой.

Пляж на побережье Черного моря.

Детские комнаты, игровые площадки.

Заведения питания: кафе, рестораны, включено 3-разовое питание ("шведский стол").

Зоны отдыха: парк, аллеи, гроты.

Санаторий "Судак"

Как кормили в "Судаке" до оккупации

Что произошло с санаторием "Судак" сейчас

Санаторий уже больше 10 лет в оккупации, но он работает. Известно, что в 2025 году цена за сутки составляет от 3500 российских рублей (почти 1700 грн) за человека в стандартном двухместном номере. Отдельно нужно оплачивать оздоровительные процедуры и т.д. Питание в стоимость включено.

Однако российская оккупация, характерная упадком и разрухой для всего, нанесла немало вреда "Судаку". Здесь речь идет не только об аппаратах или медицинских установках, которые десятилетиями не менялись, но и о достаточно глобальных вещах.

Одна из комнат в "Судаке"

Пруд на территории санатория "Судак"

Современные проблемы "Судака":

Беда с водоснабжением. Ведь на водопроводе "Феодосия — Судак" часто случаются аварии, из-за чего город долго сидит без воды. При этом "власть" постоянно оттягивает сроки ремонтов.

Беда с водоснабжением. Ведь на водопроводе "Феодосия — Судак" часто случаются аварии, из-за чего город долго сидит без воды. При этом "власть" постоянно оттягивает сроки ремонтов.

Пляжи-болото. Большое количество мусора постоянно выбрасывается на побережье Черного моря, но его не вывозят вовремя. "Телеграф" уже рассказывал, что были и случаи загрязнения канализационными стоками.

Милитаризация. Еще в 1016 планировалось передать санаторий под эгиду Минобороны РФ. Сейчас часть корпусов действительно адаптировали под нужды российской армии и администрации.

