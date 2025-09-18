Был жемчужиной СССР. Какая участь постигла легендарный санаторий Херсонщины (фото)

Он был основан еще 100 лет назад

Российская оккупация уничтожает все до чего доходит, такая же участь постигла и санаторий "Гопры" на Херсонщине. Этот комплекс в оккупации с 2022 года и за это время претерпел немалые изменения.

"Телеграф" расскажет, что происходит с санаторием сейчас, как он выглядит и работает ли вообще. Отметим, что "Гопры" находится в городе Голая Пристань, по улице Санаторная (Ленина), дом 72.

Санаторий "Гопры"

Известно, что этот санаторий был основан в 1889 году как грязелечебница у Соленого озера. Его территория охватывает почти 150 гектаров, включая парк памятник садово-паркового искусства (площадь парка где-то 18 га). Он расположен в 40-45 км от Черного моря.

Санаторий "Гопры"

Главная его особенность – это озеро Соляное, которое является природным лечебным ресурсом. Именно здесь добывали грязи и воду для специальных процедур. Этот санаторий был достаточно популярен, особенно во времена СССР, когда предприятия выдавало путевки на него. К слову, именно в "Гопру" получить путевку было очень тяжело.

Комната в санатории "Гопры"

Бассейн с лечебной водой

Лечебные грязи в санатории "Гопры"

Добавим, что еще в 2021 году одни сутки пребывания в санатории в сентябре стоили 555 грн. В цену не входили процедуры, грязевые ванны и т.д.

Санаторий Гопры

Что произошло с санаторием

Во время российской оккупации в 2022 году солдаты РФ превратили здания санатория фактически в военную базу. Как вспоминают местные, на аллеях у санатория стояли пулеметы, а в самих помещениях было немало личного состава.

В 2023 году также были сообщения о принудительном перепрофилировании санатория на место содержания пленных. По словам людей, там якобы была пыточная и проводились допросы.

Санаторий "Гопры" до оккупации

По состоянию на 2025 судьба санатория доподлинно неизвестна, однако он точно уже не функционирует как оздоровительное заведение. Более того, вероятнее всего немало сооружений, специальных приборов разрушено. Известно, что озеро Соляное потеряло свою соленость из-за нарушения водного баланса, в частности после подрыва Каховской ГЭС. То есть лечебных грязей и воды там больше нет.

