Без улыбки не произнести. Это украинское слово разорвало сеть

Говорят, что оно хорошо описывает состояние Украины сейчас

В украинском языке есть немало забавных и аутентичных слов, вызывающих улыбку на лице. К ним определенно можно отнести "блядиаду".

По данным портала myslovo.com, такое слово действительно существует, но в разговорном стиле. Более того, оно уже успело стать мемом среди украинцев.

Блядиада – это ряд крайне паскудных событий, которые следуют одно за другим. Среди примеров называют "любой период из истории Украины". Кроме того, такое странное слово имеет еще несколько синонимов, некоторые из них в форме фразеологизмов.

Синонимы к слову "блядиада"

як не срачка, то пердячка;

коньска проща;

діла не буде;

трясця його матері.

Заметим, что официально это слово не признано украинским, а, скорее всего, является жаргоном или диалектом. Однако его использование может значительно расширить словарный запас.

К тому же в сети пользователи уже оценили такой юмор и добавили, что, наконец, появилось слово, которое может в совершенстве передать события в Украине. Кто-то писал, что "блядиаде" подходит "Финита ля комедия".

