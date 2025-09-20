Не спали всю ночь. Пассажиры "Укрзализныци" показали гигантских тараканов в купе (видео)

Тараканы не только отвратительны, но и опасны

"Укрзализныця", недавно поразившая необычным купе, снова привлекла к себе внимание, однако в этот раз — негативное. Пассажиры купе не спали всю ночь из-за огромных тараканов.

Видео отвратительных насекомых, снятых пассажирами в поезде Одесса-Татаров, опубликовали в Telegram-канале "Одесса INFO". Тараканы ползают по стенам купе, их размер действительно очень большой.

В подписи на видео пассажиры рассказали, что не спали всю ночь. Они убили более 30 тараканов. И это только в одном купе, можно представить, сколько их в вагоне и во всем поезде.

Чем опасны тараканы

Стоит отметить, что тараканы не только очень неприятные, но и опасные. Это один из самых распространенных вредителей в помещениях, и он представляет угрозу здоровью человека.

Дело в том, что эти насекомые являются переносчиками опасных инфекций. Тараканы перемещаются по мусорным бакам, канализационным трубам и другим загрязненным местам, а затем лазают по пищевым продуктам и кухонным поверхностям. На своих лапках они могут переносить болезнетворные бактерии, такие как сальмонелла и кишечная палочка. Также тараканы являются переносчиками возбудителей дизентерии, тифа и холеры.

