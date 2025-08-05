В Украине есть село с "тараканьим" названием, но там всегда полно путешественников (фото)

Самое древнее письменное упоминание о нем датировано 1488 годом

В Украине есть немало населенных пунктов с интересными названиями. Один из них – село Тараканов в Дубенском районе Ровенской области.

"Телеграф" рассказывает, где расположен Тараканов и как возникло его название. Оказывается, оно не связано с неприятным насекомым — тараканом.

Село расположено на левом берегу реки Иклов. В Тараканове находится известный Таракановский форт, построенный в XIX веке.

Самое раннее письменное упоминание о нем датировано 1488 годом. В акте говорится, что Гриб Ивашевич заставляет имение "Тороканов" князьям Михаилу и Константину Острожскому за 80 коп широких денег.

Остановка в селе Тараканов

Название села Тараканов, вероятно, происходит от фамилии Таракан. Она, в свою очередь, могла возникнуть от слова "торокан" через замену "о" на "а". Фамилия могла быть связана с тюркским словом "taraqan", что означает "беглец" или "бегущий". Также существует версия, что название может быть связано с тюркским термином "tarkan" — пренебрежительное значение "сановник".

Таракановский форт овеян мистикой

Эта популярная локация привлекает туристов. Оборонная постройка 19-го века, известная также как форт-застава Дубно, была возведена на границе тогдашних Австрийской и Российской империй. Форт является уникальным и важным памятником военной архитектуры, поражающим не только своей историей, но и мистической атмосферой, что создают забытые, заброшенные объекты.

Таракановский форт

Таракановский форт состоял из нескольких казематов, в которых могли размещаться до 800 человек. Казармы, склады и хозяйственные помещения были оснащены вентиляцией и печками для обогрева. Важной частью сооружения была система водоснабжения, включавшая 3 колодца, а также канализацию. Форт имел освещение, телефон и телеграф уже в конце 19 века.

Он смотрится очень атмосферно

Это место окутано мистикой — ходят слухи, что во время Второй мировой войны нацисты использовали его для тайных исследований и экспериментов. Советские войска позже якобы обустроили там склад ядерного оружия. Однако подлинность этих фактов так и не была подтверждена.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине есть сразу шесть населенных пунктов с "хреновым" названием. Где они расположены.