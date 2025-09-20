"Запакуйте три, пожалуйста". Украинцев развеселил "вольер для детей"

Женщины просили создать такое и для мужчин

В сети завирусился очередной остроумный курьез из украинского супермаркета. Ведь на видео попал "вольер для детей".

Соответсвующий ролик опубликовали в Тик Ток. Отмечается, что такую картину якобы видели в одном из "Эпицентров" страны.

На видео видно, как ребенок сидит в металлической желтой клетке и играет. Размеры этого так называемого "вольера" достаточно большие. Интересно, что дно клетки выстелено деревом и нет даже мягкой подкладки. К слову, игрушек там тоже нет.

Именно поэтому можно предположить, что это не настоящее место для нахождения детей во время похода с родителями в магазин. Ведь вероятнее всего в этой клетке что-то привезли в отдел, а родители посадили туда ребенка. К слову, в комментариях это подчеркнул один пользователь.

Интересно, что украинцы в основном шутили о "вольере" для детей. Многие мамы спросили есть ли такие для взрослых, чтобы там провести выходные, или же для мужей, чтобы их тоже там оставить во время покупок. Кое-кто добавил, что такая конструкция должна быть в каждом магазине, чтобы мамочки могли не беспокоиться о безопасности детей и возможных истериках.

