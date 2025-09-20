"Запакуйте три, будь ласка". Українців розвеселив "вольєр для дітей"

Жінки просили створити таке і для чоловіків

У мережі завірусився черговий дотепний курйоз з українського супермаркету. Адже на відео потрапив "вольєр для дітей".

Відповідний ролик опублікували в Тік Ток. Зазначається, що нібито таку картину бачили в одному з "Епіцентрів" країни.

На відео видно, як дитина сидить у величезній металевій жовтій клітці та грається. Розміри цього так званого "вольєру" досить великі. Цікаво, що дно клітки вистелене деревом і немає навіть м'якої підкладки. До слова, іграшок там також немає.

Саме тому можна припустити, що це не справжнє місце для перебування дітей під час походу з батьками у магазин. Адже ймовірніше у цій клітці щось привезли до відділу, а батьки посадили туди дитину. До слова, у коментарях на цьому наголосив один користувач.

Цікаво, що українці здебільшого жартували про "вольєр" для дітей. Чимало мам запитали чи є такі для дорослих, аби там провести вихідні, або ж для чоловіка, щоб його теж там залишити під час покупок. Дехто додав, що така конструкція має бути в кожному магазині, аби матусі могли не турбуватись про безпеку дітей та можливі істерики.

