Укр

Помидоры не спешат дозревать? Этот простой лайфхак сделает их спелыми всего за несколько дней

Автор
Катерина Любимова
Дата публикации
Читати українською
Автор
Дозревание помидоров можно ускорить Новость обновлена 20 сентября 2025, 15:05
Дозревание помидоров можно ускорить. Фото Сгенерировано ИИ

Помидоры быстро созреют благодаря одному фрукту

Помидоры могут радовать урожаем вплоть до первых заморозков, если за ними правильно ухаживать и учитывать все нюансы выращивания. Но если ваши плоды упорно остаются зелеными, можно помочь им дозреть с помощью интересного лайфхака.

Этот метод простой, безопасный и требует минимальных усилий. Детальнее о нем рассказали в материале Actualno.

Как быстро ускорить дозревание помидоров

В сентябре многие огородники сталкиваются с одной проблемой: на кустах часто остаются недозревшие помидоры. Сезон близится к завершению, солнца и тепла становится меньше, поэтому часть плодов может оставаться зеленой. Однако можно легко и быстро ускорить процесс их дозревания.

Простым и эффективным лайфхаком поделился британский садовод Монти Дон. По его словам, чтобы помидоры стали красными всего за несколько дней, достаточно знать один секрет. Он кроется в природном газе этилене, который выделяют фрукты, особенно спелые бананы.

Как ускорить дозревание помидоров
Как ускорить дозревание помидоров

Суть лайфхака состоит в том, чтобы сорванные зеленые помидоры, разложить в коробку в один слой и положить рядом спелый банан. Потом закройте емкость и оставьте в теплом месте, защищенном от сквозняков. Уже через несколько дней вы заметите, как плоды постепенно меняют цвет и становятся готовыми к употреблению.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как собирать и хранить яблоки. Заверните фрукты в бумагу и они будут храниться до самой весны.

Теги:
#Урожай #Помидоры #Лайфхак