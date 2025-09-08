С Рождеством Пресвятой Богородицы! Сильные молитвы о мире и защите от злого

В этот день христиане молятся о мире в Украине и защите от всякого зла

По новому церковному календарю сегодня, 8 сентября, отмечают Рождество Пресвятой Богородицы. Это один из самых больших христианских праздников, в который чествуют Деву Марию как мать Иисуса Христа. В этот день верующие идут в храмы и молятся Богородице.

"Телеграф" подготовил подборку сильнейших молитв к Деве Марии, которые следует прочесть в этот день.

Молитвы на Рождество Пресвятой Богородицы

"Пресвята Владичице Богородице, Твоїм славним Різдвом Ти принесла світові радість і надію. Визволи нас від усякої біди, захисти від ворогів видимих і невидимих, допоможи у скорботах і немочах. Покрий нас Твоїм чесним омофором і навчи завжди перебувати у вірі й любові до Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа. Амінь".

"О, Всемилосердна, Добра і Щира Захиснице наша, Пані Богородице, що пізнала щастя Материнства, в якому хвилювання, надії, тривоги й усіх частин матерів земних прийняла. Зглянься, Пречиста Мати, на рабів Твоїх цих, союзом подружнім сполучених, благаючих допомоги Твоєї, нехай буде на них милість Твоя, нехай будуть плідні й побачити сині синів своїх аж до третього й четвертого роду, і до бажаної старости доживуть і ввійдуть у Царство Небесне. Твого Сина і Господа нашого Ісуса Христа, Якому належить всяка слава, честь і поклоніння з Отцем і Святим Духом на віки. Амінь!".

С праздником Рождества Пресвятой Богородицы, коллаж "Телеграфа"

"Мати Божа, Непорочна Маріє! Це я (ім’я), посвячую Тобі тіло і душу мою, всі молитви й терпіння, все, чим є і що посідаю. З бажання у серці віддаюся Тобі в неволю любові. Залишаю Тобі право розпоряджайся мною для порятунку людей і допомоги Церкві, якої Ти є Матір’ю. З цього часу прагну все робити з Тобою, через Тебе і для Тебе. Знаю, що власними силами нічого не зможу вчинити, а Ти можеш усе, що є волею Твого Сина, бо завжди перемагаєш. Вчини так, Царице неба, опоро для вірних, аби моя родина, парафія і вся Україна були правдивим Царством Твого Сина. Амінь".

"О, Пресвята Владичице Діво Богородице, спаси і збережи під покровом твоїм моїх чад (імена), а також всіх отроків і немовлят, хрещених і безіменних і в утробі матері носимих. Украй їх ризою твого материнства, наділи їх повагою до Бога і слухняності до батьків, умоли Господа мого і Сина Твого, нехай дарує їм спасіння в Царстві Небесному. Вручаю їх материнській опіці твоїй, захисниці всіх матерів і дітей їхніх. Вручаю дитя моє цілком Господу моєму Ісусу Христу і твоєму, Пречиста, небесному заступництву. Амінь".

Рождество Пресвятой Богородицы, коллаж "Телеграфа"

"Богородице Діво, радуйся, Благодатна Маріє, Господь з Тобою; благословенна Ти між жінками і благословен плід утроби Твоєї, бо Ти породила Спаса душ наших".

"Прославляю Тебе, о Серце Марії, Матері Милосердя, з найглибшою шаною. Дякую Тобі за милосердя, котре випросила мені, бачачи усі мої гріхи. Дякую Тобі за всі ласки й блага, котре мені Твоє материнське Серце випросило. Єднаю мою молитву з чистими душами, котрі Тебе почитають, вихваляють, люблять і мають надію на Тебе, що Ти, о Мати, від гріха мене збережеш і спасеш. Амінь".

С Рождеством Пресвятой Богородицы, коллаж "Телеграфа"

"Цариця моя преблагая, надіє моя, Богородице, притулок сиріт і мандрівників захисниця, скорботних радість, скривджених покровителька! Ти бачиш мою біду, бачиш мою скорботу. Допоможи мені, немічному, направ мене, забукалого. Ти знаєш мою ношу, полегши її, як сама бажаєш. Тому що не маю іншої допомоги, крім тебе, ні іншої захисниці, ні доброї утішительки, тільки тебе — Богоматір Пресвятую і Пречистую. Тому збережи мене і настанови на правильний шлях. Амінь".

