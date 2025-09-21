Не только парадички: эти слова из Закарпатья заставят вас смеяться до слез (видео)

В закарпатских говорах присутствует много забавных слов

Этим летом Украину накрыла волна мемов о "парадичках" — так на Закарпатье называют помидоры. Мемы начали распространяться, когда в соцсетях стали появляться видео про то, что "файні парадички уродились на керті" или как сделать салат "з парадичков".

Украинцы также не могли сдержать эмоций при просмотре видео о бутерброде "з парадичков". "Телеграф" решил рассказать и о других забавных словах, которые можно услышать на Закарпатье.

Парадички – помидоры

Это слово появилось через заимствование, ведь в Венгрии помидоры называют paradicsom, в Словакии – paradajka, в Сербии говорят — парадајз, а жители Словении называют томаты словом paradižnik.

Крумплі – картофель

На Закарпатье, особенно Ужгородском районе, "крумплі" — обычное название картошки. В Венгрии этот корнеплод называют точно так же — krumpli.

Примеры употребления:

Буду прицкати я крумплі

Задовбали ня жуки

Ниська в полі я Сталоне

Сокотіться бомбаки – чопская группа Bambula-Bee "Колорадські Бомбаки"

– Свині застав у чужих крумплях, – Федір Потушняк. Твори

Отметим, что в других районах можно встретить иные названия картофеля, например, "ріпа", "булі" и даже "мандабурка".

Путер – сливочное масло

Еще одно слово, которое появилось через заимствование на этом раз из немецкого языка – Butter. Однако жители Закарпатья изменили его произношение, заменив первую букву на более удобную, по их мнению.

Таляри – деньги

В XVI–XVIII веках серебряный талер был универсальной европейской валютой, его использовали в Германии, Австрии, Польше и Венгрии и других странах. От его названия произошел доллар, а на Закарпатье это слово с адаптацией произношения стало обозначать деньги вообще.

Ґарадичі – лестница

Хотя на первый взгляд кажется, что это слово произошло от славянского "городить", также есть версия, что ґарадичі/garadiča – заимствование через венгерское grádics/garádics, которое произошло от латинского gradus, что означает ступень, шаг. Оно появилось в закарпатских говорах как обозначение лестниц или ступеней.

"Гурі ґарадичами" означает вверх по лестнице, а "долу ґарадичами" – вниз.

Как пример употребления этого слова приводим стихотворение Павла Чучки "Курваш ай жони".

На ферму рано йшли доярьки –

єдна русначка й три мадярки -

почливі наші сільські жони:

їдять лем кромплі й макарони,

цілой життя фурт у роботі,

у нервох, суєті, гризоті.

Кажда из них на нус паде,

по плечох їх калгоз иде,

як по ґарадичох, горі,

иде калгоз "У світлі дні".

Такие слова — богатство языка, часть культурной идентичности Закарпатья. Они показывают, как история, география, соседство с другими языками и народами формируют речь, делают ее яркой, живой.

В украинском языке есть короткие слова, которые содержат в себе мощный заряд эмоций и смысла. "Телеграф" рассказал о слове из двух букв, которое способно передать целый спектр чувств.