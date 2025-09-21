Не только парадички: эти слова из Закарпатья заставят вас смеяться до слез (видео)
В закарпатских говорах присутствует много забавных слов
Этим летом Украину накрыла волна мемов о "парадичках" — так на Закарпатье называют помидоры. Мемы начали распространяться, когда в соцсетях стали появляться видео про то, что "файні парадички уродились на керті" или как сделать салат "з парадичков".
Украинцы также не могли сдержать эмоций при просмотре видео о бутерброде "з парадичков". "Телеграф" решил рассказать и о других забавных словах, которые можно услышать на Закарпатье.
Парадички – помидоры
Это слово появилось через заимствование, ведь в Венгрии помидоры называют paradicsom, в Словакии – paradajka, в Сербии говорят — парадајз, а жители Словении называют томаты словом paradižnik.
Крумплі – картофель
На Закарпатье, особенно Ужгородском районе, "крумплі" — обычное название картошки. В Венгрии этот корнеплод называют точно так же — krumpli.
Примеры употребления:
Буду прицкати я крумплі
Задовбали ня жуки
Ниська в полі я Сталоне
Сокотіться бомбаки – чопская группа Bambula-Bee "Колорадські Бомбаки"
– Свині застав у чужих крумплях, – Федір Потушняк. Твори
Отметим, что в других районах можно встретить иные названия картофеля, например, "ріпа", "булі" и даже "мандабурка".
Путер – сливочное масло
Еще одно слово, которое появилось через заимствование на этом раз из немецкого языка – Butter. Однако жители Закарпатья изменили его произношение, заменив первую букву на более удобную, по их мнению.
Таляри – деньги
В XVI–XVIII веках серебряный талер был универсальной европейской валютой, его использовали в Германии, Австрии, Польше и Венгрии и других странах. От его названия произошел доллар, а на Закарпатье это слово с адаптацией произношения стало обозначать деньги вообще.
Ґарадичі – лестница
Хотя на первый взгляд кажется, что это слово произошло от славянского "городить", также есть версия, что ґарадичі/garadiča – заимствование через венгерское grádics/garádics, которое произошло от латинского gradus, что означает ступень, шаг. Оно появилось в закарпатских говорах как обозначение лестниц или ступеней.
"Гурі ґарадичами" означает вверх по лестнице, а "долу ґарадичами" – вниз.
Как пример употребления этого слова приводим стихотворение Павла Чучки "Курваш ай жони".
На ферму рано йшли доярьки –
єдна русначка й три мадярки -
почливі наші сільські жони:
їдять лем кромплі й макарони,
цілой життя фурт у роботі,
у нервох, суєті, гризоті.
Кажда из них на нус паде,
по плечох їх калгоз иде,
як по ґарадичох, горі,
иде калгоз "У світлі дні".
Такие слова — богатство языка, часть культурной идентичности Закарпатья. Они показывают, как история, география, соседство с другими языками и народами формируют речь, делают ее яркой, живой.
