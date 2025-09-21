Суровый страж Карпат. Где найти мистическую гору, где мог жить могучий великан

Гора расположена в юго-восточной части Черногоры, в полутора километрах от главного хребта

В сердце Украинских Карпат, среди необъятных просторов Черногоры, возвышается загадочная вершина со странным названием — Смотрич. Эта гора не только поражает своей красотой, но и несет в себе древнюю легенду, передаваемую из поколения в поколение.

"Телеграф" расскажет подробнее, что известно об этом месте. А также, как выглядит гора сейчас.

Она расположена в Верховинском районе Ивано-Франковской области, гора Смотрич (также известная как Смотрец) возвышается на высоту 1898 метров над уровнем моря. Она одна из самых живописных вершин горного массива Черногора, находящегося под охраной Карпатского национального природного парка.

Гора Смотрич

Природная крепость из камня

Географически Смотрич расположен в юго-восточной части Черногоры, в полутора километрах от главного хребта. Гора поражает своим строгим видом – обильные склоны с севера, востока и юга, местами обрывистые, создают неприступную природную крепость. Вершина полностью покрыта камнем, а на склонах разбросаны огромные скалы, придающие горе особую драматичность.

Гора Смотрич. Фото — Игорь Романив

Так выглядит гора Смотрич. Фото — Игорь Романив

Недалеко от вершины, к северо-западу, находится уникальная географическая особенность – Ушастый Камень, предвершина Смотрича. Здесь природа создала настоящие шедевры – скалы причудливой формы, которые местные жители поэтически называют "церковями".

Вокруг Смотрича раскинулась невероятная панорама Карпат. На юго-западе открывается большая котловина, откуда берет начало река Погорелка, а за ней возвышается мощный массив горы Поп Иван.

Вид с горы Смотрич. Фото — Игорь Романив

Западнее расположена Дземброня, на северо-западе – Менчул, а на юго-востоке – Малые Стайки и Стайки. Северные склоны украшают живописные Дзембронские водопады, а в долине на северо-востоке виднеется село Дземброня — ближайший населенный пункт.

Большие камни горы Смотрич. Фото — Игорь Романив

Легенда о вечном страже

Но больше всего привлекает в горе Смотрич не только ее природная красота, но и древняя легенда, которую рассказывают в интернете и передают из уст в уста путешественники Карпат.

По преданию, когда-то давным-давно на этой горе стоял могучий великан — мудрый страж, неустанно смотревший вдаль и охранявший долины от приближения беды. День за днем, год за годом он следил за покойом горных земель, не зная усталости.

Когда наступила долгожданная тишина и мир воцарился в Карпатах, великан выполнил свою миссию. В момент глубочайшего покоя он превратился в камень, чтобы продолжать вечно стеречь родные горы. Так появился Смотрич — гора, которая смотрит до сих пор.

Ранее "Телеграф" писал, где в Украине находится уникальная гора Карпат.