Сожжение тела противоречит Библии? Что говорит церковь украинцам о кремации

Традиционное погребение в землю имеет важный символизм

Довольно часто кремация людей вызывает споры на религиозной основе. Ведь многие считают, что сожжение тела противоречит Библии. Однако возникает вопрос: действительно ли это так.

Как отметили на странице Православной Церкви, церковь не запрещает кремацию, но советует христианам соблюдать привычное погребение. Ведь в Библии предпочитается погребение в землю, потому что сожжение тел часто использовали в языческой культуре.

"Нет формального православного правила, которое бы запрещало кремацию, однако есть большой массив традиций, говорящих в пользу христианского похорон", – такова позиция по этому вопросу Вселенского Патриархата, озвученная еще в 1961 году.

Крематорий Киева

Традиционное погребение в землю имеет важный символизм. Священники говорят, что как вбрасываемое в землю зерно умирает и дает плод, так и тело человека прячется в землю, и мы верим, что оно воскреснет. Также традиция возвращения тела в землю связана с воскресением Христа.

В то же время, в ветхозаветных библейских книгах можно увидеть четкий символизм сожжения тела человека как наказание, сожжение мертвых считалось языческой и позорной традицией, сожжением боролись с идолами. Смерть с помощью огня в Ветхом Завете связана с тяжкими преступлениями.

Однако некоторые считают, что сожжение тела умершего — это издевательство над ним, запрещенное Библией. Поэтому многие верующие выбирают традиционное погребение.

"В Священном Писании есть такие слова: "В поте лица твоего будешь есть хлеб, пока не вернешься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах вернешься". Само слово "порох", а не "пепел", здесь принципиально – оно указывает на естественное возвращение человека в землю. В то же время в Евангелии есть такие слова Иисуса Христа: "Как собирают плевелы и сжигают огнем, так будет в конце света этого… и бросят их в печь огненную; там будет плач и скрежет зубов". Этот образ огня в Новом Завете имеет символику осуждения и наказания, что также накладывает определенный оттенок на восприятие кремации в христианском контексте", — говорит священник.

Не следует забывать, что погребение тела в православной вере имеет много символизма, ведь связано с воскресением мертвых. Но Библия не запрещает кремацию и священники относятся к ней достаточно лояльно.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как работает Одесский крематорий и сколько стоит прощание.