Ее как будто кто-то покрасил: в Украине увидели редкое красное насекомое (видео)

Яркую путешественницу красную шафранку увидели в нацпарке "Припять-Стоход"

В Украине продолжают фиксироваться редкие виды животных, насекомых и других существ. В этот список попала стрекоза шафранка красная. Она имеет яркое красное тело и почти прозрачные крылья.

В августе-сентябре 2025 года на территории Национального природного парка "Припять-Стоход" зафиксировали редкую для Украины стрекозу — шафранку красную. Об этом сообщили на странице парка в Facebook.

Что это за насекомое

Шафранка красная — яркая стрекоза с изящным телом, длиной около 40-50 мм. Тело преимущественно ярко-красное или оранжево-красное, с темными полосками на груди и брюшке. Крылья прозрачные, иногда с легким желтоватым оттенком. Большие глаза делают ее превосходным охотником в полете.

Как выглядит насекомое

Этот вид питается преимущественно мелкими насекомыми, которых ловит в полете, в частности мошками, комарами и другими мелкими летающими беспозвоночными. Активна обычно днем, особенно в солнечную погоду, когда полет и охота наиболее эффективны.

Где живет

Шафранка красная чаще встречается у водоемов, прудов, рек и заболоченных участков, где находит достаточно добычи и мест для откладывания яиц.

Ареал происхождения

Шафранка красная происходит из Африки, однако со временем распространилась на огромные территории от Западной Азии до Южного Китая и части Европы, включая южные районы Украины. За последние десятилетия этот вид постепенно осваивает северные регионы: его заметили в Великобритании еще в 1995 году, а в Швеции — в 2007-м.

В Украине шафранка красная появилась относительно недавно. Первые наблюдения зафиксировали в Ровенской области в 2018 году, позже в Волынской — в 2021-м. Теперь ее увидели в Национальном природном парке "Припять-Стоход".

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Украине увидели редкое насекомое с необычной окраской.