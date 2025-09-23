Точно западет в душу: в сердце Киева есть заброшенный "Замок барона", которому более 100 лет (фото)

В центре Киева стоит дом Подгорского — здание с неоготическими шпилями и демоническими скульптурами

В центре Киева есть здание, которое давно привлекает туристов и фотографов своей загадочной красотой. Его построили почти 130 лет назад, но до сих пор оно находится в хорошем состоянии.

Дом Подгорского, более известный как "Замок барона", является одним из самых колоритных архитектурных памятников Киева. Построенный в 1898 году в неоготическом стиле, он почти сразу привлек внимание жителей столицы своим необычным видом, как написали в "Уикенд".

Высокий шпиль, причудливые демоны, поддерживающие эркер, и ярко-красные стены выделяли сооружение на фоне классической киевской застройки.

За более чем столетнюю историю имение сменило около десяти владельцев. Помещение первого этажа неоднократно приспосабливали под коммерческие нужды: в разное время здесь действовали кинотеатр, редакция газеты, клуб шахматистов и даже кондитерская.

После 1918 года здание потеряло свой статус роскошного дома: в нем обустроили коммунальные квартиры, которые просуществовали почти 90 лет. Это существенно ухудшило состояние архитектурного памятника, однако "Замок барона" до сих пор остается одним из самых загадочных сооружений Киева.

Где он расположен

Доходный дом Михаила Подгорского расположен по адресу: улица Ярославов Вал, 1.

