Точно западе у душу: у серці Києва є покинутий "Замок барона", якому понад 100 років (фото)

У центрі Києва стоїть дім Підгорського — будівля з неоготичними шпилями та демонічними скульптурами

У центрі Києва є будівля, яка давно приваблює туристів і фотографів своєю загадковою красою. Його побудували майже 130 років тому, але досі він перебуває в гарному стані.

Будинок Підгорського, більш відомий як "Замок барона", є однією з найколоритніших архітектурних пам’яток Києва. Збудований у 1898 році в неоготичному стилі, він майже одразу привернув увагу мешканців столиці своїм незвичним виглядом, як написали у "Вікенд".

Високий шпиль, химерні демони, що підтримують еркер, та яскраво-червоні стіни вирізняли споруду на тлі класичної київської забудови.

За понад столітню історію маєток змінив близько десяти власників. Приміщення першого поверху неодноразово пристосовували під комерційні потреби: у різні часи тут діяли кінотеатр, редакція газети, клуб шахістів і навіть кондитерська.

Після 1918 року будівля втратила свій статус розкішної оселі: у ній облаштували комунальні квартири, які проіснували майже 90 років. Це суттєво погіршило стан архітектурної пам’ятки, проте "Замок барона" і досі залишається однією з найбільш загадкових споруд Києва.

Де він розташований

Прибутковий будинок Михайла Підгорського розташований за адресою: вулиця Ярославів Вал, 1.

