На французском курорте можно встретить два украинских символа: откуда там взялись (фото)

В Каннах уже три года есть Украинский дом и площадь, которую назвали в честь Тараса Шевченко

В Каннах в честь Украины появились два новых символических места. На открытии были дипломаты, местные власти, общественные деятели и украинские семьи.

В известном городе-курорте на Лазурном Берегу Франции с 14 мая 2022 года есть площадь, которая носит название украинского поэта Тараса Шевченко и Украинский дом. Об этом сообщило посольство Украины во Франции.

На открытии были как дипломаты, мэры, так и украинские семьи, живущие в городе.

По случаю торжества открытия там были посол Украины во Франции Вадим Омельченко, мэр Канн и президент Ассоциации мэров городов Франции Давид Лизнар, а также представители украинских организаций, местные политики, общественные деятели и украинские семьи, которые сейчас живут в Каннах и поблизости.

В дипломатическом ведомстве напомнили, что именно мэрия Канн одной из первых во Франции вывесила украинский флаг — уже на следующее утро после полномасштабного вторжения России.

