Там лечили ликвидаторов ЧАЭС: под Харьковом стоит заброшенный санаторий с "райским" названием (фото)

Когда-то сюда приезжали люди со всей страны на реабилитацию

Под Харьковом, среди зеленых аллей и старых садов, спрятался санаторий с поэтическим названием "Рай-Еленовка". Когда-то это место радовало отдыхающих чистым воздухом и собственным источником минеральной воды, а теперь бывшая здравница стоит полупустая и заброшенная.

Санаторий "Рай-Еленовка" находится в курортном поселке Рай-Оленевка, Харьковского района, Харьковской области, примерно в 12 км от Харькова. У него территория с природным ландшафтом — лиственный лес и сосновый бор, два пруда.

Номера в санатории были одно-, двух- и трехместные, с удобствами, а также коттеджи. Общее количество мест – до 500. Площадь территории – более 35 гектаров.

История "Рай-Еленовки" началась в 1862-1863 годах, когда ученые начали исследовать лечебные факторы минеральной воды в этом районе. В 1936 году они были утверждены. Приблизительно в это время начали строить санаторий. Здесь лечили заболевания желудочно-кишечного тракта, нервной системы, а также проводили профилактику болезней, связанных со стрессом и переутомлением.

Ранее в санатории было пять отделений реабилитации, два из которых – для лечения "чернобыльцев" и для родителей с детьми, пострадавших в результате взрыва на Чернобыльской АЭС. Популярностью "Рай-Еленовка" пользовалась не только среди харьковчан — приезжали и из других регионов Украины. По отзывам бывших отдыхающих, в летние месяцы найти свободное место было непросто: путевки раскупали заранее, ведь это была одна из самых зеленых и ухоженных здравниц области.

Как выглядит "Рай-Оленивка" сейчас

В 2005 году санаторий законсервировали, а в 2009 – полностью закрыли. Сегодня "Рай-Еленовка" уже не напоминает бывший курортный оазис. Большинство корпусов находятся в заброшенном состоянии — окна выбиты, стены облуплены.

После закрытия санаторий быстро стали разворовывать местные жители. Вынесли мебель, оборудование, срезали металл и даже разобрали часть перекрытий. Это даже не смогла остановить охрана. В некоторых местах "Рай-Еленовка" выглядит как кадры из фильма ужасов.

