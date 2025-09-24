Там даже есть курорт: где самая низкая точка Украины и как она выглядит (видео)

Возле самой низкой точки Украины расположен курорт Куяльник

Украина богата интересными местами, поражающими своей красотой и историей. Интересно, что самая низкая точка нашей страны расположена возле Куяльницкого лимана в Одесской области.

Самое низкое место в Украине простирается на дне реки Большой Куяльник. Оно расположено на уровне 5 метров ниже уровня моря. В этой точке засушливая местность и практически нет воды.

Самая низкая точка Украины, скриншот из тиктока lavromandry

Самая низкая точка Украины

Рядом с самой низкой точкой Украины – Куяльницкий лиман, грязевой курорт и пляжи. Летом температура воды достигает +28-30 градусов. Раньше здесь было устье реки Большой Куяльник, но из-за отложения песка из залива остался лиман. Впоследствии он отделился от моря. В древности чумаки здесь собирали соль, перевозили и торговали ею.

В самой низкой точке Украины почти нет воды, скриншот из тиктока lavromandry

Лиман соединяется с Черным морем проливом Южного Буга. Он простирается на 150 квадратных километров, а глубина достигает 3 метров. В Куяльницком лимане водится много рыбы, а также туда прилетают водоплавающие птицы. На территории есть грязевой курорт Куяльник, славящийся лечебными свойствами. В частности, грязи содержат йод, бром, магний и калий.

Самая низкая точка Украины расположена на уровне 5 метров ниже моря, скриншот из тиктока lavromandry

Куяльницкий курорт, фото "Локальная История"

В последние годы Куяльницкий лиман существенно обмелел из-за климата и неконтролируемого использования вод реки Большой Куяльник. Там есть незаконные запруды, дамбы, пруды и несанкционированная добыча песка. Сейчас лиман существует благодаря тому, что в него попадает пресная вода из рек. В целом водоем может исчезнуть из-за обмеления. Интересно, что иногда она приобретает розовый оттенок из-за размножения водорослей и рачков артемий, а также из-за наличия галобактерий.

Розовая вода в Куяльницком лимане, фото из сети

Куяльницкий лиман в последние годы, фото из сети

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие интересные места Карпат можно увидеть за один день. Подготовили для вас небанальные локации.