Там даже есть курорт: где самая низкая точка Украины и как она выглядит (видео)
Возле самой низкой точки Украины расположен курорт Куяльник
Украина богата интересными местами, поражающими своей красотой и историей. Интересно, что самая низкая точка нашей страны расположена возле Куяльницкого лимана в Одесской области.
Самое низкое место в Украине простирается на дне реки Большой Куяльник. Оно расположено на уровне 5 метров ниже уровня моря. В этой точке засушливая местность и практически нет воды.
Рядом с самой низкой точкой Украины – Куяльницкий лиман, грязевой курорт и пляжи. Летом температура воды достигает +28-30 градусов. Раньше здесь было устье реки Большой Куяльник, но из-за отложения песка из залива остался лиман. Впоследствии он отделился от моря. В древности чумаки здесь собирали соль, перевозили и торговали ею.
Лиман соединяется с Черным морем проливом Южного Буга. Он простирается на 150 квадратных километров, а глубина достигает 3 метров. В Куяльницком лимане водится много рыбы, а также туда прилетают водоплавающие птицы. На территории есть грязевой курорт Куяльник, славящийся лечебными свойствами. В частности, грязи содержат йод, бром, магний и калий.
В последние годы Куяльницкий лиман существенно обмелел из-за климата и неконтролируемого использования вод реки Большой Куяльник. Там есть незаконные запруды, дамбы, пруды и несанкционированная добыча песка. Сейчас лиман существует благодаря тому, что в него попадает пресная вода из рек. В целом водоем может исчезнуть из-за обмеления. Интересно, что иногда она приобретает розовый оттенок из-за размножения водорослей и рачков артемий, а также из-за наличия галобактерий.
