Строго запрещено делать это 26 сентября, чтобы не началось долгое безденежье

В этот день христиане в Украине чтят великого апостола и избегают алкоголя

Согласно новоюлианскому церковному календарю, в пятницу, 26 сентября, православные верующие и греко-католики почитают память святого апостола и евангелиста Ивана Богослова. В этот день христиане молятся святому и избегают определенных действий.

Иоанн был сыном рыбака Зеведея и братом Иакова. Он принадлежал к ближайшему кругу учеников Иисуса Христа и стал свидетелем важнейших событий земного служения Спасителя — Преображения и молитвы в Гефсиманском саду. Даже во время крестной казни Иоанн не оставил Иисуса, и именно ему тот поручил заботу о своей матери Марии.

Апостолу приписывается авторство Евангелия от Иоанна, а также Апокалипсиса, где он излагает видения о конце времен и втором пришествии. После Воскресения Христа Иоанн проповедовал в Иерусалиме и Малой Азии, участвовал в основании первых христианских общин. По преданию, он прожил долгую жизнь в Эфесе (современная Турция).

Наши предки именовали этот день "днем памяти", а алкоголь был под строгим запретом. Люди шли в храм и обращались с молитвами к Иоанну Богослову о здоровье и семейном благополучии.

Фото: freepik

Что нельзя делать 26 сентября

Конфликтовать — ссоры могут затянуться и разрушить отношения.

Употреблять алкоголь — может привести к долгому безденежью.

Начинать новые дела — есть риск неудачи и провала новых начинаний.

Отправляться на свидание — встречи могут завершиться неудачно, а новые отношения не принесут счастья.

Надевать поношенную обувь — предвещает полосу неудач.

Народные приметы 26 сентября

Идет дождь со снегом — в январе ожидается оттепель.

Облачно на вечер — надвигается ненастье.

Сильный ветер — скоро пойдет дождь.

У кого именины 26 сентября

Сегодня свои именины отмечают Владимир, Дмитрий, Иван, Николай и Александр.

Праздники и события 26 сентября

Всемирный день здоровья окружающей среды (World Environmental Health Day)

Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия

Всемирный день контрацепции (World Contraception Day)

Европейский день языков (European Day of Languages)

День рождения граммофона

День встречи со старыми друзьями

Напомним, что в первом месяце осени много государственных праздников. Ранее "Телеграф" публиковал календарь важных событий и выходных в сентябре 2025 года.