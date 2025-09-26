Строго запрещено делать это 26 сентября, чтобы не началось долгое безденежье
В этот день христиане в Украине чтят великого апостола и избегают алкоголя
Согласно новоюлианскому церковному календарю, в пятницу, 26 сентября, православные верующие и греко-католики почитают память святого апостола и евангелиста Ивана Богослова. В этот день христиане молятся святому и избегают определенных действий.
Иоанн был сыном рыбака Зеведея и братом Иакова. Он принадлежал к ближайшему кругу учеников Иисуса Христа и стал свидетелем важнейших событий земного служения Спасителя — Преображения и молитвы в Гефсиманском саду. Даже во время крестной казни Иоанн не оставил Иисуса, и именно ему тот поручил заботу о своей матери Марии.
Апостолу приписывается авторство Евангелия от Иоанна, а также Апокалипсиса, где он излагает видения о конце времен и втором пришествии. После Воскресения Христа Иоанн проповедовал в Иерусалиме и Малой Азии, участвовал в основании первых христианских общин. По преданию, он прожил долгую жизнь в Эфесе (современная Турция).
Наши предки именовали этот день "днем памяти", а алкоголь был под строгим запретом. Люди шли в храм и обращались с молитвами к Иоанну Богослову о здоровье и семейном благополучии.
Что нельзя делать 26 сентября
- Конфликтовать — ссоры могут затянуться и разрушить отношения.
- Употреблять алкоголь — может привести к долгому безденежью.
- Начинать новые дела — есть риск неудачи и провала новых начинаний.
- Отправляться на свидание — встречи могут завершиться неудачно, а новые отношения не принесут счастья.
- Надевать поношенную обувь — предвещает полосу неудач.
Народные приметы 26 сентября
- Идет дождь со снегом — в январе ожидается оттепель.
- Облачно на вечер — надвигается ненастье.
- Сильный ветер — скоро пойдет дождь.
У кого именины 26 сентября
Сегодня свои именины отмечают Владимир, Дмитрий, Иван, Николай и Александр.
Праздники и события 26 сентября
- Всемирный день здоровья окружающей среды (World Environmental Health Day)
- Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия
- Всемирный день контрацепции (World Contraception Day)
- Европейский день языков (European Day of Languages)
- День рождения граммофона
- День встречи со старыми друзьями
Напомним, что в первом месяце осени много государственных праздников. Ранее "Телеграф" публиковал календарь важных событий и выходных в сентябре 2025 года.