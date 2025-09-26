Суворо заборонено робити це 26 вересня, щоб не почалося довге безгрошів’я

Цього дня християни в Україні вшановують великого апостола і уникають алкоголю

Згідно з новоюліанським церковним календарем, у п’ятницю, 26 вересня, православні віряни та греко-католики шанують пам’ять святого апостола та євангеліста Іоанна Богослова. Цього дня християни моляться святому та уникають певних дій.

Іоанн був сином рибалки Зеведея та братом Якова. Він належав до найближчого кола учнів Ісуса Христа і став свідком найважливіших подій земного служіння Спасителя – Преображення та молитви у Гетсиманському саду. Навіть під час хресної кари Іоанн не залишив Ісуса, і саме йому той доручив турботу про свою матір Марію.

Апостолу приписується авторство Євангелія від Іоанна, а також Апокаліпсиса, де він викладає бачення про кінець часів і друге пришестя. Після Воскресіння Христа Іоанн проповідував у Єрусалимі та Малій Азії, брав участь у заснуванні перших християнських громад. За переказами, він прожив довге життя в Ефесі (сучасна Туреччина).

Наші пращури іменували цей день "днем пам'яті", а алкоголь був під суворою забороною. Люди йшли до храму і зверталися з молитвами до Іоанна Богослова про здоров'я та сімейний добробут.

Фото: freepik

Що не можна робити 26 вересня

Конфліктувати — сварки можуть затягнутися та зруйнувати стосунки.

Вживати алкоголь — може призвести до довгого безгрошів’я.

Починати нові справи — є ризик невдачі і провалу нових починань.

Вирушати на побачення — зустрічі можуть завершитись невдало, а нові стосунки не принесуть щастя.

Надягати поношене взуття — віщує смугу невдач.

Народні прикмети 26 вересня

Йде дощ зі снігом — у січні очікується відлига.

Хмарно на вечір — насувається негода.

Сильний вітер — незабаром піде дощ.

У кого іменини 26 вересня

Сьогодні свої іменини відзначають Володимир, Дмитро, Іван, Микола та Олександр.

Свята та події 26 вересня

Всесвітній день здоров’я довкілля (World Environmental Health Day)

Міжнародний день боротьби за повну ліквідацію ядерної зброї

Всесвітній день контрацепції (World Contraception Day)

Європейський день мов (European Day of Languages)

День народження грамофона

День зустрічі зі старими друзями

Нагадаємо, що у першому місяці осені багато державних свят. Раніше "Телеграф" публікував календар важливих подій та вихідних у вересні 2025 року.