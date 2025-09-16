Этот пушистик имеет спокойный характер, но требует много внимания: какая порода была выведена в Одессе (фото)

В Одессе в конце 20 века была выведена собака породы одис, которую скрестили с тремя разными породами

В Украине, а именно в Одессе, в конце 20 века была выведена декоративная порода собак Одис. Она выведена путём скрещивания трёх пород.

Название породы этого песика происходит от "Одесская Домашняя Идеальная Собака". Сама собака маленького размера, имеет ласковый характер, но требует много внимания от хозяина, как объясняет "Телеграф".

Одесская порода одис

Одис выведен путем скрещивания жестокошерстного фокстерьера, карликового пуделя и мальтийской болонки.

Какие ее "плюсы" и "минусы"

Несмотря на компактные размеры и дружелюбный характер, одисы требуют особого подхода. Собаки этой породы нуждаются в ежедневных прогулках и постоянном внимании от владельца. Из-за сильной привязанности к людям они могут страдать от тревоги, если остаются наедине.

Также стоит учитывать, что, как и многие декоративные породы, одисы могут быть подвержены генетическим заболеваниям. Поэтому важно выбирать проверенных заводчиков и регулярно проходить ветеринарные осмотры.

Какой характер имеет одис

Несмотря на это, одисы известны своей дружелюбностью, интеллектом и хорошим отношением к детям и другим животным. Они идеально подходят для квартирного содержания, но только в семьях, готовых уделять им время и внимание.

