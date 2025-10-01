С праздником Покрова Пресвятой Богородицы! Открытки для поздравления родных и близких

Обязательно поздравьте родных с большим церковным праздником

Православные верующие по новоюлианскому церковному календарю сегодня, 1 октября, отмечают Покров Пресвятой Богородицы. Это один из самых почитаемых праздников осени. Оно напоминает чудо, которое произошло в Константинополе.

Когда город был в опасности, Матерь Божья явилась людям в храме и покрыла их своим омофором, символически даря защиту и покровительство. С того времени верующие верят, что Пресвятая Дева берет под свой покров каждого, кто обращается к ней с молитвой.

Покров – это не только воспоминание о чуде, но и праздник надежды, мира и семейного тепла. Поэтому это хороший повод поздравить родных и напомнить им, как сильно вы их любите. Также в этот день следует поблагодарить их за присутствие в вашей жизни и пожелать быть под покровом Богородицы каждый день.

