Зі святом Покрови Пресвятої Богородиці! Листівки для привітання рідних і близьких

Обов'язково привітайте рідних з великим церковним святом

Православні віряни за новоюліанським церковним календарем сьогодні, 1 жовтня, відзначають Покрову Пресвятої Богородиці. Це одне із найбільш шанованих свят осені. Воно нагадує про диво, яке сталося в Константинополі.

Коли місто було в небезпеці, Божа Матір явилася людям у храмі та вкрила їх своїм омофором, символічно даруючи захист і заступництво. Відтоді віряни вірять, що Пресвята Діва бере під свій покров кожного, хто звертається до неї з молитвою.

Покрова — це не лише спогад про чудо, а й свято надії, миру та родинного тепла. Тому це гарний привід привітати рідних і нагадати їм, як сильно ви їх любите. Також в цей день варто подякувати їм за присутність у вашому житті і побажати бути під покровом Богородиці щодня.

