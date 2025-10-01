Поздравления с Покровом Пресвятой Богородицы: открытки, стихи и видео с праздником для самых родных
Покрова Богородицы – большой праздник для христиан
Сегодня, 1 октября, по новому стилю в Украине отмечают Покров Пресвятой Богородицы. Это великий религиозный праздник, в который чествуют Деву Марию как покровительницу от злого. В этот день верующие поздравляют друг друга с праздником.
На Покров христиане вспоминают Деву Марию, которая покрыла людей омофором во Влахернском храме Константинополя. Этим Богородица спасла их от смерти. С этого времени Дева Мария стала символом покровительства и защиты от плохого. Так в этот день верующие посещают храмы и молятся Богородице, чтобы в доме было изобилие, мир и согласие.
"Телеграф" подготовил теплые картинки с праздником Покрова Пресвятой Богородицы, а также подборку стихов и видео, чтобы вы могли поздравить близких и родных.
Поздравления с праздником Покрова
С праздником Покрова вас я поздравляю
Благословение небес вам желаю!
Чтобы Матерь Божия вас охраняла,
Здоровье и счастье щедро посылали.
***
В праздник святой хочу вам пожелать,
Чтобы спасала от бед Божья Мать!
Пускай вам подарят Святые Покровы
Благо, чтоб все были в доме здоровы,
Добро пусть приходит к вас ясным лучом,
Чтоб светом заполнить ваш большой дом!
Покров Пресвятой Богородицы
Со светлыми мыслями в сердце.
Душа о родных пусть помолится,
Поможет в печали согреться.
Пусть небо спокойное, ясное,
Сияет над головою.
И будут приятности разные
Почаще случаться с тобою!
Богородица Покровом
Укрывает мир от зла.
В праздник я желаю снова
Счастья, радости, тепла.
Светлых мыслей, крепкой веры,
Сил, здоровья и любви.
Для других ты будь примером,
Честно, праведно живи!
Покров Пресвятой Богородицы — праздник,
Пусть оно вас согреет теплом,
Под опеку Матерь Божья возьмет,
И проведет через жизнь с добром!
***
Пусть Пресвятая Богородица,
О землях наших позаботится,
Покроет их снегом пушистым,
Сверкающим, белым и чистым!
Создаст уют земным полям,
Даст влагу — рощам и степям.
Чтоб после "отдыха" такого,
Урожая, дождались большого!
В День Покрова Пресвятой Богородицы
Мы молимся о мире на Земле,
Пусть будет всегда тому совестно,
Кто думает вечно о зле,
В праздник пусть светлый и чистый
Во всех зародится добро,
В домах пусть начнет светится
Огонек, что сеет тепло!
На Покров Пресвятой Богородицы
Я желаю тебе от души:
Пусть вся жизнь твоя радостью полнится,
Чтоб добро лишь хотелось вершить.
И чтоб дева Мария всей милостью
От грехов тебя впредь берегла,
Чтобы жизнь не прониклась унылостью,
А, как нежный цветок, расцвела!
Вы остановитесь на минуту
И загляните в лазурь небес,
Там Богородица красива
Открыла сердце для чудес!
Она молиться ревностно и искренне
За нас готова снова и снова…
Поэтому всем желаю счастья, мира,
Добра и любви в день Покрова!
Пусть первый снег летит-летит,
Здоровья вам желаю,
С Покровом нынче от души
Всех-всех я поздравляю!
Удачи, радости, добра,
Пусть первый снег растает,
Ну а улыбки на устах
Пусть счастливо сияют!
Ранее "Телеграф" рассказывал, какие праздники будем отмечать в октябре 2025 года. Во втором месяце осени есть много интересных дат.