Поздравления с Покровом Пресвятой Богородицы: открытки, стихи и видео с праздником для самых родных

Покрова Богородицы – большой праздник для христиан

Сегодня, 1 октября, по новому стилю в Украине отмечают Покров Пресвятой Богородицы. Это великий религиозный праздник, в который чествуют Деву Марию как покровительницу от злого. В этот день верующие поздравляют друг друга с праздником.

На Покров христиане вспоминают Деву Марию, которая покрыла людей омофором во Влахернском храме Константинополя. Этим Богородица спасла их от смерти. С этого времени Дева Мария стала символом покровительства и защиты от плохого. Так в этот день верующие посещают храмы и молятся Богородице, чтобы в доме было изобилие, мир и согласие.

"Телеграф" подготовил теплые картинки с праздником Покрова Пресвятой Богородицы, а также подборку стихов и видео, чтобы вы могли поздравить близких и родных.

Поздравления с праздником Покрова

С праздником Покрова вас я поздравляю

Благословение небес вам желаю!

Чтобы Матерь Божия вас охраняла,

Здоровье и счастье щедро посылали.

***

В праздник святой хочу вам пожелать,

Чтобы спасала от бед Божья Мать!

Пускай вам подарят Святые Покровы

Благо, чтоб все были в доме здоровы,

Добро пусть приходит к вас ясным лучом,

Чтоб светом заполнить ваш большой дом!

Покров Пресвятой Богородицы, коллаж "Телеграфа"

Покров Пресвятой Богородицы

Со светлыми мыслями в сердце.

Душа о родных пусть помолится,

Поможет в печали согреться.

Пусть небо спокойное, ясное,

Сияет над головою.

И будут приятности разные

Почаще случаться с тобою!

Богородица Покровом

Укрывает мир от зла.

В праздник я желаю снова

Счастья, радости, тепла.

Светлых мыслей, крепкой веры,

Сил, здоровья и любви.

Для других ты будь примером,

Честно, праведно живи!

Открытка с Покровом Пресвятой Богородицы, коллаж "Телеграфа"

Покров Пресвятой Богородицы — праздник,

Пусть оно вас согреет теплом,

Под опеку Матерь Божья возьмет,

И проведет через жизнь с добром!

***

Пусть Пресвятая Богородица,

О землях наших позаботится,

Покроет их снегом пушистым,

Сверкающим, белым и чистым!

Создаст уют земным полям,

Даст влагу — рощам и степям.

Чтоб после "отдыха" такого,

Урожая, дождались большого!

Картинка с Покровом Пресвятой Богородицы, коллаж "Телеграфа"

В День Покрова Пресвятой Богородицы

Мы молимся о мире на Земле,

Пусть будет всегда тому совестно,

Кто думает вечно о зле,

В праздник пусть светлый и чистый

Во всех зародится добро,

В домах пусть начнет светится

Огонек, что сеет тепло!

На Покров Пресвятой Богородицы

Я желаю тебе от души:

Пусть вся жизнь твоя радостью полнится,

Чтоб добро лишь хотелось вершить.

И чтоб дева Мария всей милостью

От грехов тебя впредь берегла,

Чтобы жизнь не прониклась унылостью,

А, как нежный цветок, расцвела!

Вы остановитесь на минуту

И загляните в лазурь небес,

Там Богородица красива

Открыла сердце для чудес!

Она молиться ревностно и искренне

За нас готова снова и снова…

Поэтому всем желаю счастья, мира,

Добра и любви в день Покрова!

Пусть первый снег летит-летит,

Здоровья вам желаю,

С Покровом нынче от души

Всех-всех я поздравляю!

Удачи, радости, добра,

Пусть первый снег растает,

Ну а улыбки на устах

Пусть счастливо сияют!

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие праздники будем отмечать в октябре 2025 года. Во втором месяце осени есть много интересных дат.