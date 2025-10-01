Привітання з Покровою Пресвятої Богородиці: листівки, вірші та відео зі святом для найрідніших
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Покрови Богородиці — велике свято для християн
Сьогодні, 1 жовтня, за новим стилем в Україні відзначають Покрови Пресвятої Богородиці. Це велике релігійне свято, в яке вшановують Діву Марію як заступницю від злого. У цей день віряни вітають одне одного зі святом.
На Покрову християни згадують Діву Марію, яка покрила людей омофором у Влахернському храмі Константинополя. Цим Богородиця врятувала їх від смерті. З того часу Діва Марія стала символом заступництва та захисту від негараздів. Так цього дня віряни відвідують храми та моляться до Богородиці, щоб у домі був достаток, мир і злагода.
"Телеграф" підготував теплі картинки зі святом Покрови Пресвятої Богородиці, а також добірку віршів і відео, аби ви могли привітати близьких і рідних.
Привітання зі святом Покрови
Зі святом Покрови вас я вітаю
Благословення небес вам бажаю!
Щоб Матір Божа вас охороняла,
Здоров’я й щастя щедро посилала.
***
Над світом Богородиця стоїть,
Свій омофор над нами розкриває,
І всякий страх і смуток одлетить,
І віра нас від зла оберігає.
Нехай і ваш дім буде захищений,
А доля — світла, радісна, щаслива.
Над вами завжди буде небо чисте,
А серце — сповнене лише добра.
З Покровою Божої Матері вітаю!
Нехай вона захистить вас від зла.
Зичу миру в серці й добробуту в хаті,
Щоб ваша сім’я щаслива була!
Як вороги колись палили
Константинополя жита –
Покрови хусткою накрила
Всіх Богородиця свята.
Коли навколо царство змови
Марнує прожиті літа,
Накриє хусткою Покрови
Нас Богородиця свята.
Від сил кривавих і ворожих,
Що йдуть на нашу землю знов,
Хай буде завжди на сторожі
Від Богородиці Покров!
Покрова Пресвятої Богородиці — свято,
Тож хай воно вас зігріє теплом,
Під опіку Мати Божа візьме,
І проведе через життя з добром!
***
Кожному бажаю я сьогодні
Бути під Покровом пресвятим,
Сходять хай щедроти всі Господні,
А лихе розвіється, як дим!
Хай дарує Діва добру долю,
Поруч будуть радість і краса,
Україна хай здобуде волю,
Й бережуть усіх нас небеса!
Покрова наближається, а з нею
До нас приходить віра й благодать.
Нехай вона своїм теплом зігріє,
І зможе вас від бід оберігати.
Бажаю вам душевного спокою,
Щоб у житті панували мир і злагода,
Щоб над вами завжди була свята Покрова,
Щоб серце ваше сповнилось любов’ю.
Хай Мати Божа вас оберігає,
Від неприємностей застерігає.
Нехай дарує силу й процвітання,
І хай здійсняться всі бажання.
Нехай царює мир й любов в сім’ї,
Щоб поруч вірні друзі лиш були!
Ви зупиніться на хвилину
І зазирніть в блакить небес,
Там Богородиця вродлива
Відкрила серце для чудес!
Вона молитись ревно й щиро
За нас готова знову й знову…
Тож всім бажаю щастя, миру,
Добра й любові в день Покрови!
Свята Заступнице! Пречиста Діво!
Ти оповий нас Покровом білим,
І під опіку візьми Вкраїну,
Не дай їй впасти знов на коліна.
Народ наш просить захисту в Тебе,
Бо Ти – Цариця Землі і Неба,
Прийми нас ще раз під свій Покров,
Вкотре благаєм Тебе ми знов.
Ти захисти нам Матір-Вкраїну,
Не дай зробити з неї руїну,
З колін підвестись нам поможи,
Вкраїну вільну нам збережи.
Раніше "Телеграф" розповідав, які свята відзначатимемо у жовтні 2025 року. У другому місяці осені є багато цікавих дат.