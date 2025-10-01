Привітання з Покровою Пресвятої Богородиці: листівки, вірші та відео зі святом для найрідніших

Покрови Богородиці — велике свято для християн

Сьогодні, 1 жовтня, за новим стилем в Україні відзначають Покрови Пресвятої Богородиці. Це велике релігійне свято, в яке вшановують Діву Марію як заступницю від злого. У цей день віряни вітають одне одного зі святом.

На Покрову християни згадують Діву Марію, яка покрила людей омофором у Влахернському храмі Константинополя. Цим Богородиця врятувала їх від смерті. З того часу Діва Марія стала символом заступництва та захисту від негараздів. Так цього дня віряни відвідують храми та моляться до Богородиці, щоб у домі був достаток, мир і злагода.

"Телеграф" підготував теплі картинки зі святом Покрови Пресвятої Богородиці, а також добірку віршів і відео, аби ви могли привітати близьких і рідних.

Привітання зі святом Покрови

Зі святом Покрови вас я вітаю

Благословення небес вам бажаю!

Щоб Матір Божа вас охороняла,

Здоров’я й щастя щедро посилала.

***

Над світом Богородиця стоїть,

Свій омофор над нами розкриває,

І всякий страх і смуток одлетить,

І віра нас від зла оберігає.

Нехай і ваш дім буде захищений,

А доля — світла, радісна, щаслива.

Над вами завжди буде небо чисте,

А серце — сповнене лише добра.

Покрова Пресвятої Богородиці, колаж "Телеграфу"

З Покровою Божої Матері вітаю!

Нехай вона захистить вас від зла.

Зичу миру в серці й добробуту в хаті,

Щоб ваша сім’я щаслива була!

Як вороги колись палили

Константинополя жита –

Покрови хусткою накрила

Всіх Богородиця свята.

Коли навколо царство змови

Марнує прожиті літа,

Накриє хусткою Покрови

Нас Богородиця свята.

Від сил кривавих і ворожих,

Що йдуть на нашу землю знов,

Хай буде завжди на сторожі

Від Богородиці Покров!

Листівка з Покровою Пресвятої Богородиці, колаж "Телеграфу"

Покрова Пресвятої Богородиці — свято,

Тож хай воно вас зігріє теплом,

Під опіку Мати Божа візьме,

І проведе через життя з добром!

***

Кожному бажаю я сьогодні

Бути під Покровом пресвятим,

Сходять хай щедроти всі Господні,

А лихе розвіється, як дим!

Хай дарує Діва добру долю,

Поруч будуть радість і краса,

Україна хай здобуде волю,

Й бережуть усіх нас небеса!

Картинка з Покровою Пресвятої Богородиці, колаж "Телеграфу"

Покрова наближається, а з нею

До нас приходить віра й благодать.

Нехай вона своїм теплом зігріє,

І зможе вас від бід оберігати.

Бажаю вам душевного спокою,

Щоб у житті панували мир і злагода,

Щоб над вами завжди була свята Покрова,

Щоб серце ваше сповнилось любов’ю.

Відеопривітання з Покровою Пресвятої Богородиці

Хай Мати Божа вас оберігає,

Від неприємностей застерігає.

Нехай дарує силу й процвітання,

І хай здійсняться всі бажання.

Нехай царює мир й любов в сім’ї,

Щоб поруч вірні друзі лиш були!

Відеопривітання з Покровою Пресвятої Богородиці

Ви зупиніться на хвилину

І зазирніть в блакить небес,

Там Богородиця вродлива

Відкрила серце для чудес!

Вона молитись ревно й щиро

За нас готова знову й знову…

Тож всім бажаю щастя, миру,

Добра й любові в день Покрови!

Свята Заступнице! Пречиста Діво!

Ти оповий нас Покровом білим,

І під опіку візьми Вкраїну,

Не дай їй впасти знов на коліна.

Народ наш просить захисту в Тебе,

Бо Ти – Цариця Землі і Неба,

Прийми нас ще раз під свій Покров,

Вкотре благаєм Тебе ми знов.

Ти захисти нам Матір-Вкраїну,

Не дай зробити з неї руїну,

З колін підвестись нам поможи,

Вкраїну вільну нам збережи.

Відеопривітання з Покровою Пресвятої Богородиці

