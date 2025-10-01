Тренировали пресс или много ели? Какая "острая" фамилия может вызвать улыбку и необычные ассоциации

Происхождение этой фамилии удивит

Украинские фамилии красивые, благозвучные, иногда встречаются смешные. Но и есть странные не только по своему звучанию, но и происхождению, среди таких Вырвыкишка.

А также, сколько людей в Украине с ним живет.

Где живут носители фамилии

По данным порталу Ридни, фамилия Вырвыкишка насчитывает 75 носителей по всей стране. На карте видно, что наибольшая концентрация людей с этой фамилией сосредоточена в центральных регионах Украины, в частности, в Киевской области. Также небольшие группы носителей фамилии проживают в Винницкой, Черкасской, Полтавской и Днепропетровской областях.

Что означает эта необычная фамилия

Такие фамилии часто возникали в среде казачества или простого народа. Они отражали яркие, а иногда и грубоватые реалии тогдашней жизни.

Вероятнейшая версия происхождения – это описательное прозвище, которое впоследствии закрепилось как фамилия. Оно могло быть дано человеку по его характерной черте, поведению или связано с каким-то жизненным событием.

В этом контексте "Вырвыкишка" могла означать жестокого или очень сильного человека, способного нанести серьезный вред противнику. Возможно, так называли драчуна или ругательного мужчину, чьи угрозы звучали особенно страшно и образно.

Есть и редкая профессиональная версия происхождения. Теоретически фамилия могла касаться человека, чья профессия, например резника или мясника, каким-то образом была связана с извлечением внутренностей при разработке туш.

