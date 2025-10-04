Память о героических украинцах почтили прямо посреди Праги: что там есть (фото)

Переименование улицы Украинских Героев состоялось еще в апреле 2022 года

Улицы в честь Украины и ее героев появляются во многих странах мира, как вот в столице Литвы. Одна из таких есть и в сердце Чехии.

Она расположена в районе Прага 6 и простирается от площади Бориса Немцова до моста имени Виталия Скакуна. На этой улице также находятся посольства России и Саудовской Аравии, сообщили в Посольстве Украины в Чешской Республике.

Ранее этот отрезок был частью улицы Коруновачной, но его выделили и переименовали в честь Украинских Героев, которые защищают страну в войне. Рядом расположен мост через железную дорогу, названный в честь Виталия Скакуна — украинского военного, который 24 февраля 2022 года ценой собственной жизни взорвал мост, чтобы задержать продвижение российских войск, как ранее писал "Телеграф".

Таблица с названием улицы

Официальная церемония открытия новой улицы прошла 22 апреля 2022 года.

