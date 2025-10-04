Память о героических украинцах почтили прямо посреди Праги: что там есть (фото)
Переименование улицы Украинских Героев состоялось еще в апреле 2022 года
Улицы в честь Украины и ее героев появляются во многих странах мира, как вот в столице Литвы. Одна из таких есть и в сердце Чехии.
Она расположена в районе Прага 6 и простирается от площади Бориса Немцова до моста имени Виталия Скакуна. На этой улице также находятся посольства России и Саудовской Аравии, сообщили в Посольстве Украины в Чешской Республике.
Ранее этот отрезок был частью улицы Коруновачной, но его выделили и переименовали в честь Украинских Героев, которые защищают страну в войне. Рядом расположен мост через железную дорогу, названный в честь Виталия Скакуна — украинского военного, который 24 февраля 2022 года ценой собственной жизни взорвал мост, чтобы задержать продвижение российских войск, как ранее писал "Телеграф".
Официальная церемония открытия новой улицы прошла 22 апреля 2022 года.
