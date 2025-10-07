Была старейшей жительницей США, но родилась в Украине: в чем секрет долголетия Голди Михельсон

Украинско-американская долгожительница имела искрометный характер, обожала театр и ходьбу

Текля Юневич является старейшим человеком в истории, родившимся на территории современной Украины. Однако этот титул она отобрала у уроженки Кропивницкого Голди Михельсон, которая умерла за месяц до своего 114-летия.

В год ее рождения в Германии открыли Берлинское метро, а в Лос-Анджелесе – первый кинотеатр. "Телеграф" решил рассказать историю жизни Михельсон и узнать секреты ее долголетия.

Голди Михельсон уехала из Украины в 2 года

Голди Михельсон родилась 8 августа 1902 года в Елисаветграде (ныне Кропивницкий) в еврейской семье. Ее отцом был студент-медик Макс Кораш.

Двухлетняя Голди Кораш, ее мать и два брата эмигрировали в Вустер в 1904 году. Они воссоединились с ее отцом, который приехал в США шестью месяцами ранее и открыл галантерейный магазин.

Семья Корашей жила в комфорте и относительном достатке благодаря своей трудолюбию. Уже в пожилом возрасте Голди вспомнила слова отца: "Он всегда говорил, что эта страна была к нему так добра; что те из нас, кому повезло, должны заботиться о тех, кому повезло меньше".

Еще в юности Голди поражала своим веселым нравом

Голди с головой окунулась в театр, ещё учась в школе. Она играла, подбирала костюмы, работала осветителем. Ее интерес к людям проявился рано. В выпускном альбоме Классической средней школы Вустера за 1919 год о Голди писали: "Остроумная, умная, веселая и такая приятная, что, куда бы она ни пошла, у нее всегда было множество друзей. У нее неиссякаемый запас шуток, способных рассмешить даже самого холодного человека".

В 1924 году поступила в женский колледж Браунского университета, где стала изучать социологию. В ежегоднике Женского колледжа личность Голди описали так: "Она не блондинка, как можно было бы предположить по её имени, не жительница Нью-Йорка, как можно предположить по ее стилю, и не околдовывает профессоров, как можно предположить по ее взгляду. Может ли бы кто-то еще так неустанно танцевать, так часто выходить в свет и при этом быть гордостью профессорских сердец?"

Она вышла замуж и родила дочь

Однажды вечером ее брат пригласил домой друга на ужин. Тот должен был вернуться в штат Нью-Джерси на следующий день. Однако после знакомства с Голди изменил свои планы.

"Он сказал, что, увидев меня спускающейся по лестнице, ему нужно было позвонить, потому что его планы изменились: он понял, что не вернется домой", – вспоминала Голди.

В 1926 году Голди стала первой невестой, которая пошла под венец с другом своего брата Дэвидом Михельсоном в только что построенном храме Эммануэль в Вустере. Как выяснилось, юноша влюбился в нее с первого взгляда.

В 1931 году у них родилась дочь Рене, а в 1935 году Голди вернулась в Университет Кларка, чтобы получить степень магистра социологии год спустя.

Голди не смогла расстаться с театром

Страсть Голди к театру проявилась в регулярных поездках с Дэвидом в Нью-Йорк на бродвейские марафоны, где они посещали до четырех спектаклей за одни выходные.

Она стала известной актрисой, режиссером и учителем в своем районе, знакомя с театром детей и взрослых в школах, клубах и домах престарелых. Голди и Дэвид даже переоборудовали свой подвал в театр со сценой и рампой. Там она обучала соседских детей основам драмы и музыки, а также тому, как выступать без страха и волнения. Прачечная также служила гримерной, и, конечно же, на двери красовалась звезда Давида.

Голди Михельсон в 109 лет

У нее была потрясающая память

Один из ее друзей Пол Мартин вспоминал, что у нее была потрясающая память даже в преклонные годы. Женщина любила декламировать Шекспира и никогда не забывала слов.

Когда во время съемок в Медицинской школе Массачусетского университета оператор попросил Голди процитировать что-нибудь из пьесы, она спросила, из какой именно. Ей предложили "Гамлета", тогда она уточнила из какого акта и сцены, а после пустилась в монолог.

Голди не забывала радоваться и благодарить

Голди прожила долгую жизнь с признательностью и оптимизмом, благодарностью и энергией, личной дисциплиной и любопытством.

Раввин Сет Бернстайн, служивший в вустерском храме Эммануэль Синай, регулярно навещал Голди с тех пор, как ей исполнилось 85, и до конца жизни.

Он вспоминал как Голди однажды спросила его: "Рабби, вы когда-нибудь видели такую ​​же цветущую вишню, как на моём дереве? Это самая красивая вишня в мире".

Бернстайн отметил, что она ценила каждый день и видела в нем только радость.

Голди Михельсон. Фото: Clark University

Голди Михельсон обожала ходьбу

Голди часто путешествовала с мужем, пока он не скончался в 1974 году. В Университете Кларка, с которым в течение 15 лет была связана ее жизнь, отметили ее невероятную любовь к пешим прогулкам.

Она ходила пешком ради здоровья. Она ходила пешком, чтобы думать. Она ходила пешком, потому что ненавидела водить. Одной из самых больших радостей, как она однажды вспоминала, был день, когда она продала свою машину Университет Кларка

Когда ей было уже за 90, женщина проходила несколько километров в день по своему району Вустера. Зимой она шагала вверх и вниз по лестнице своего дома. А когда она стала слишком старой, чтобы передвигаться по лестнице, долгожительница ходила из одного конца гостиной в другой примерно раз в час с помощью помощника.

Японские исследователи доказали, что люди, которые ходят не менее одного часа в день, имеют большую ожидаемую продолжительность жизни и меньшие расходы на медицину. Итальянские ученые также провели исследование, подтвердившее, что ходьба на свежем воздухе не менее 4 раз в неделю по 15 минут снижает риск смертности в возрасте около 80 лет.

В 108 лет к ней пришла слава

Голди Михельсон стала привлекать внимание, когда ей было около 108 лет, и она все ещё была полна сил. Сенатор от штата Мэн Сьюзен Коллинз подарила ей американский флаг, развевавшийся над Белым домом, который Голди с гордостью выставила в своей гостиной.

А после того, как ей исполнилось 110 лет, она получила фотографию и поздравительное письмо от президента Обамы.

Голди Михельсон в 113 лет со своей праправнучкой

Возраст Голди Михельсон был подтвержден группой геронтологических исследований. В мае 2016 года она стала старейшим жителем США, однако так и не получила титул старейшего гражданина этой страны. Дело в том, что в Италии проживала Мари-Жозефин Годетт, которая сохранила американское гражданство.

В последние дни жизнь женщина практически не выходила на улицу. Она умерла 8 июля 2016 года, за месяц до 114-летия в возрасте 113 лет 335 дней. На момент смерти Голди Михельсон была старейшей жительницей США, старейшей еврейкой и старейшим верифицированным человеком, родившимся в Украине когда-либо.

