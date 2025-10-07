Була найстаршою мешканкою США, але народилася в Україні: у чому секрет довголіття Голді Міхельсон

Українсько-американська довгожителька мала іскрометний характер, обожнювала театр та ходьбу

Текля Юневич є найстарішою людиною в історії, яка народилася на території сучасної України. Проте цей титул вона відібрала у уродженки Кропивницького Голді Міхельсон, яка померла за місяць до свого 114-річчя.

У рік її народження у Німеччині відкрили Берлінське метро, а у Лос-Анджелесі – перший кінотеатр. "Телеграф" вирішив розповісти історію життя Міхельсон і дізнатися про секрети її довголіття.

Голді Міхельсон поїхала з України у 2 роки

Голді Міхельсон народилася 8 серпня 1902 року в Єлисаветграді (нині Кропивницький) у єврейській родині. Її батьком був студент-медик Макс Кораш.

Дворічна Голді Кораш, її мати та два брати емігрували до Вустера у 1904 році. Вони возз’єдналися з її батьком, який приїхав до США на шість місяців раніше і відкрив галантерейний магазин.

Родина Корашів жила в комфорті та відносному достатку завдяки своїй працьовитості. Вже в літньому віці Голді згадала слова батька: "Він завжди казав, що ця країна була до нього така добра; що ті з нас, кому пощастило, повинні піклуватися про тих, кому пощастило менше".

Ще в юності Голді вражала своєю веселою вдачею

Голді з головою поринула в театр, ще навчаючись у школі. Вона грала, підбирала костюми, працювала освітлювачем. Її інтерес до людей виявився рано. У випускному альбомі Класичної середньої школи Вустера за 1919 рік про Голді писали: "Дотепна, розумна, весела і така приємна, що, куди б вона не пішла, у неї завжди було безліч друзів. У неї невичерпний запас жартів, здатних розсмішити навіть найхолоднішу людину".

1924 року дівчина вступила до жіночого коледжу Браунського університету, де почала вивчати соціологію. У щорічнику Жіночого коледжу особистість Голді описали так: "Вона не блондинка, як можна було б припустити за її ім'ям, не жителька Нью-Йорка, як можна припустити за її стилем, і не зачаровує професорів, як можна припустити за її поглядом. Чи може хтось ще так невпинно танцювати, так часто виходити у світ і при цьому бути гордістю професорських сердець?"

Вона вийшла заміж і народила дочку

Якось увечері її брат запросив додому друга на вечерю. Той мав повернутися до штату Нью-Джерсі наступного дня. Однак після знайомства з Голді змінив свої плани.

"Він сказав, що, побачивши мене, що спускалася сходами, йому потрібно було зателефонувати, тому що його плани змінилися: він зрозумів, що не повернеться додому", — згадувала Голді.

1926 року Голді стала першою нареченою, яка пішла під вінець з другом свого брата Девідом Міхельсоном у щойно побудованому храмі Еммануель у Вустері. Як з’ясувалося, юнак закохався у неї з першого погляду.

1931 року у них народилася дочка Рене, а 1935 року Голді повернулася в Університет Кларка, щоб здобути ступінь магістра соціології через рік.

Голді не змогла розлучитися з театром

Пристрасть Голді до театру виявилася у регулярних поїздках з Девідом до Нью-Йорка на бродвейські марафони, де вони відвідували до чотирьох вистав за одні вихідні.

Вона стала відомою актрисою, режисеркою та вчителькою у своєму районі, знайомлячи з театром дітей та дорослих у школах, клубах та будинках для літніх людей. Голді та Девід навіть переобладнали свій підвал у театр зі сценою та рампою. Там вона навчала сусідських дітей основам драми та музики, а також тому, як виступати без страху та хвилювання. Пральня також була гримерною, і, звичайно ж, на дверях красувалася зірка Давида.

Голді Міхельсон у 109 років

Вона мала приголомшливу пам’ять

Один з її друзів Пол Мартін згадував, що в неї була приголомшлива пам’ять навіть у похилому віці. Жінка любила декламувати Шекспіра і ніколи не забувала слів.

Коли під час зйомок у Медичній школі Массачусетського університету оператор попросив Голді процитувати щось із п’єси, вона запитала, з якої саме. Їй запропонували "Гамлета", тоді вона уточнила з якогось акту та сцени, а потім пустилася в монолог.

Голді не забувала радіти та дякувати

Голді прожила довге життя з вдячністю та оптимізмом, енергією, особистою дисципліною та цікавістю.

Рабин Сет Бернстайн, який служив у вустерському храмі Еммануель Сінай, регулярно відвідував Голді з того часу, як їй виповнилося 85, і до кінця життя.

Він згадував як Голді якось запитала його: "Раббі, ви коли-небудь бачили таку саму квітучу вишню, як на моєму дереві? Це найкрасивіша вишня у світі".

Бернстайн зазначив, що вона цінувала кожен день і бачила у ньому лише радість.

Голді Міхельсон. Фото: Clark University

Голді Міхельсон любила ходьбу

Голді часто подорожувала з чоловіком, доки він не помер у 1974 році. В Університеті Кларка, з яким протягом 15 років було пов’язане її життя, зазначили її неймовірну любов до піших прогулянок.

Вона ходила пішки заради здоров’я. Вона ходила пішки, щоби думати. Вона ходила пішки, бо ненавиділа водити. Однією з найбільших радостей, як вона одного разу згадувала, був день, коли вона продала свою машину Університет Кларка

Коли їй було вже за 90, жінка проходила кілька кілометрів на день своїм районом Вустера. Взимку вона йшла вгору і вниз сходами свого будинку. А коли вона стала занадто старою, щоб пересуватися сходами, довгожителька ходила з одного кінця вітальні в інший приблизно раз на годину за допомогою помічника.

Японські дослідники довели, що люди, які ходять не менше однієї години на день, мають більшу очікувану тривалість життя та менші витрати на медицину. Італійські вчені також провели дослідження, що підтвердило, ходьба на свіжому повітрі не менше 4 разів на тиждень по 15 хвилин знижує ризик смертності у віці близько 80 років.

У 108 років до неї прийшла слава

Голді Міхельсон почала привертати увагу, коли їй було близько 108 років, і вона все ще була сповнена сил. Сенатор від штату Мен Сьюзен Коллінз подарувала їй американський прапор, що майорів над Білим домом, який Голді з гордістю виставила у своїй вітальні.

А після того, як їй виповнилося 110 років, вона отримала фотографію та вітальний лист від президента Обами.

Голді Міхельсон у 113 років зі своєю праправнучкою

Вік Голді Міхельсон був підтверджений групою геронтологічних досліджень. У травні 2016 року вона стала найстарішим мешканцем США, проте так і не здобула титул найстарішого громадянина цієї країни. Річ у тім, що в Італії проживала Марі-Жозефін Годет, яка зберегла американське громадянство.

В останні дні життя жінка практично не виходила надвір. Вона померла 8 липня 2016 року, за місяць до 114-річчя віком 113 років 335 днів. На момент смерті Голді Міхельсон була найстаршою мешканкою США, найстарішою єврейкою і найстарішою верифікованою людиною, яка народилася в Україні будь-коли.

