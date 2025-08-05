Среди них был и актер украинского происхождения: кому оставила наследство кинодива Мэрилин Монро

Актриса составила большое завещание для близких и не только

Мэрилин Монро была одной из самых эффектных актрис как Соединенных Штатов Америки, так и всего мира. Ее образ кокетливой и соблазнительной блондинки стал культовым. Монро отметилась игрой в фильмах "В джазе только девушки", "Джентльмены предпочитают блондинок", "Ниагара". Однако жизнь известной актрисы оказалась короткой — ее не стало в 36 лет.

"Телеграф" напомнит, почему ушла из жизни культовая кинодива, и кому она оставила свое наследие.

Смерть и наследие Мэрилин Монро

Актриса ушла из жизни 4 августа 1962 года. Мэрилин обнаружили мертвой на кровати в собственном доме. Официальной версией смерти Монро называли передозировку снотворными. Кинодива долго работала с психиатром и употребляла антидепрессанты. Женщина часто впадала в депрессивные состояния, поэтому не исключалась версия суицида.

В 60-х в прессе активно распространялись слухи, что у Монро был роман с президентом США Джоном Кеннеди и его братом, государственным деятелем Робертом. Некоторые люди выдвигали версию, что политики могли ликвидировать Монро, чтобы она не рассекретила их отношения. В таком случае это существенно ударило бы по имиджу братьев Кеннеди.

Несмотря на яркий образ, Монро была подвержена депрессии, фото Getty Images

Несмотря на то, что актриса умерла всего в 36 лет, она успела оставить завещание. Писали, что актриса сделала это в 1961 году, незадолго до развода с драматургом Артуром Миллером. Наследство составило около 20 миллионов долларов. Мэрилин создала фонд для своей мамы Глэдис Бейкер, которая отдала ее в приемную семью, потому что не могла содержать. Впоследствии женщина начала болеть, получив диагноз "шизофрения".

Мэрилин с мамой в детстве, фото Getty Images

Наибольшая доля пришлась Ли Страсбергу, наставнику Монро, известному американскому режиссеру и продюсеру. Интересно, что у Страсберга есть украинское происхождение — он родился в селе Буданов на Тернопольщине. Ли был близким другом Мэрилин, поэтому она завещала ему 50% имущества, в том числе с ее драгоценными нарядами. Досталось и жене Страсберга — Анне, которая унаследовала имение актрисы после смерти ее мужа в 1982 году.

Ли Страсберг, фото Getty Images

Анна Страсберг обратилась в CMG Worldwide, чтобы управлять недвижимостью и получить лицензию на вещи, связанные с Монро. В результате лицо Монро стали использовать для рекламы разных товаров. Впоследствии женщина продала большую часть своей доли в особняке.

Ли и Анна Страсберг, фото Getty Images

Также Монро записала долю на вдову ее тренера по актерскому мастерству Майкла Чехова — Ксению. А после смерти Чехова и его матери психиатр Монро, доктор Марианна Крис, должна была получить часть наследства.

Майкл Чехов, фото Getty Images

Еще одним наследником наследия Монро была ее сводная нсестра Бернис Миракл. Она завещала ей 10 тысяч долларов. Мэрилин даже не знала, что имеет сводную сестру, пока мать не рассказала ей об этом в подростковом возрасте. Кроме этого, кинодива завещала своему секретарю Мэй Рейс 10 тысяч долларов. Досталось и ее друзьям – Норману и Хэдди Ростен. Супруги унаследовали 5 тысяч долларов на обучение своей дочери Патриции.

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