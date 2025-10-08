Когда-то заброшенный шахтерский поселок в Украине сейчас страдает от обстрелов: где он расположен (фото)

Война не дает этому бывшему шахтерскому поселку нормально существовать

Степногорск — небольшой поселок на юго-востоке Украины, который должен был быть домом для шахтеров. Позже жители разъехались в поисках лучшей жизни. Однако вскоре поселение начало восстанавливаться, но тут пришла война.

Степногорск, ранее известный как Сухоивановка, а именно до 1987 года, является административным центром одноименной поселковой громады Васильевского района Запорожской области. Он расположен в 39 км от областного центра. "Телеграф" углубился в историю этого поселка и выяснил, живут ли там в 2025 году.

Село Сухоивановка было основано в 1921 году переселенцами из Янчекрака (ныне Каменское). В 1987 году населенному пункту дали современное название — Степногорск.

В советские времена поселок был центром совхоза "Победа", который занимал более 7,5 тыс. га, из которых значительная часть была пахотными землями, садами и огородами. Здесь выращивали зерновые, развивали мясо-молочное и молочное животноводство, работала лесопильня. В 1969 году хозяйство показало значительные производственные результаты, а послевоенные годы принесли поселку 265 новых индивидуальных жилых домов.

Пик развития Степногорска пришелся на 1980-е годы, когда планировалось его превращение в шахтерский город из-за открытия залежей марганцевой руды и создания Таврического горно-обогатительного комбината. Молодые семьи переезжали сюда на работу, получая жилье и социальную инфраструктуру: школы, детсады, общежития, столовые и дома культуры.

Однако в 1995 году комбинат закрыли из-за экономической нерентабельности, что привело к массовой безработице. Жители постепенно начали выезжать. Из 8 тысяч жителей осталось около половины. Одновременно начались проблемы с коммуникациями: кража газовых труб, разрушение водопровода из-за высокого содержания марганца в воде и сбой отопительной системы. Люди начали использовать электрокамины, что дополнительно нагрузило старые электросети.

В современной Украине жизнь в поселке частично восстановилась: выросла занятость, многие жители работали в Запорожье на крупных предприятиях, улучшился транспорт, снова открылись детские сады, а рождаемость увеличилась.

Однако после полномасштабного вторжения России в 2022 году Степногорск оказался под регулярными обстрелами. На начало 2025 года в поселке оставалось около 350 человек, сообщает "Общественное".

