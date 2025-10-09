Эта ошибка "убьет" цветник зимой. Что нельзя делать осенью на клумбе

Погоня за эстетикой может навредить растениям

Подготовка огорода и клумбы к зиме включает много работы, однако есть та, которую лучше не выполнять. В частности, опавшие листья не следует выгребать из клумб полностью, ведь они могут быть полезными.

"Телеграф" расскажет, почему лучше не трогать опавшие листья в цветнике. Заметим, что этот совет касается не всех листьев, ведь есть те, которые наоборот могут навредить.

Выгребать или не выгребать листья из клумбы

Подготовка цветов на зимовку в цветнике – важный этап для их сохранения. Ведь есть немало растений, которые достаточно чувствительны даже к заморозкам. Поэтому некоторые виды подкапывают и заворачивают, а подавляющее большинство можно "утеплить" листья. Полностью выгребать опавшие листья из клумб осенью не надо, ведь так называемый черный пар, кроме эстетики, не принесет пользы.

Листья, которые будут укрывать растения в цветнике, защитят их от заморозков и зимних морозов. Кроме того, под воздействием влаги они начнут разлагаться и постепенно питать землю. Однако листья ореха не следует оставлять на клумбе в большом количестве, они перенасыщены некоторыми веществами, которые наоборот могут навредить.

Если же клумбу естественным путем не засыпало листвой, то лучше это сделать собственноручно, чтобы земля имела защиту от "минусов". Перед этим цветник можно даже удобрить, что будет иметь положительный эффект весной.

