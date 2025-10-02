Устанете собирать урожай. Чем лучше удобрять огород осенью

Удобрите огород осенью и обильный урожай обеспечен

Удобрение огорода – важный этап подготовки к зиме. Ведь добавив правильные смеси к почве, можно увеличить количество будущего урожая в несколько раз.

"Телеграф" расскажет, как правильно удобрять огород осенью и чем. Заметим, что после сбора урожая почва истощена и нуждается в подкормке, особенно там, где росли корнеплоды.

Чем подкармливать огород осенью

Универсальным удобрением для почвы является компост, перегной и зола. Они за зиму улучшают структуру почвы и насыщают ее всеми необходимыми веществами. Кроме того, можно использовать и фосфорно-калийные удобрения – суперфосфат, калийную соль, или известняковые – доломитовую муку.

Удобрение огорода золой

Все эти удобрения рекомендуется вносить до перекопки почвы. Особенно это касается компоста и перегноя. Благодаря перекапыванию удобрения распределяются равномерно. Минеральные удобрения вносят в грунт сухими, согласно указанным на упаковке пропорциям.

Костная мука — универсальное удобрение

Одним из хороших натуральных удобрений считается костная мука. Ведь оно богато фосфором, кальцием, калием, магнием, железом, а также органическими протеинами. Они питают почвенную микрофлору и способствуют размножению дождевых червей.

Огород удобрять следует до перекапывания

Для правильного удобрения почвы костную муку разбрасывают по поверхности огорода, но уже после перекапывания. Лучшим вариантом будет костная мука животного происхождения. На 100 квадратных метров понадобится до 3 кг подкормки. Благодаря такой подкормке уже весной земля будет рыхлой, питательной и готовой к высадке культур.

Костную муку также можно сочетать с перепревшим навозом или компостом. Добавим, что плодовые деревья и кустарники такой смесью нужно подкармливать весной, а вот огород осенью.

