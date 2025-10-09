Ця помилка "вб’є" квітник взимку. Що не можна робити восени на клумбі

Гонитва за естетикою може нашкодити рослинам

Підготовка городу та клумби до зими включає багато роботи, проте є та, яку ліпше не виконувати. Зокрема, опале листя не слід вигрібати з клумб повністю, адже воно може бути корисним.

"Телеграф" розповість, чому краще не чіпати опале листя у квітнику. Зауважимо, що ця порада стосується не усього листя, адже є те, яке навпаки може нашкодити.

Вигрібати чи не вигрібати листя з клумби

Підготовка квітів на зимівлю у квітнику — важливий етап для їх збереження. Адже є чимало рослин, які досить чутливі навіть до заморозків. Саме тому деякі види підкопують та загортають, а переважну більшість можна "утеплити" листя. Повність вигрібати опале листя з клумб восени не треба, адже так званий чорний пар, окрім естетики, не принесе користі.

Листя, яке укриватиме рослини у квітнику, захистить їх від заморозків та зимових морозів. Окрім того, під дією вологи воно почне розкладатись та поступово живити землю. Однак листя горіха не слід залишати на клумбі у великій кількості, воно перенасичене деякими речовинами, які навпаки можуть нашкодити.

Якщо ж клумбу природним шляхом не засипало листям, то краще це зробити власноруч, аби земля мала захист від "мінусів". Перед цим квітник можна навіть удобрити, що матиме позитивний ефект навесні.

Раніше "Телеграф" розповідав, чим підживити ґрунт у жовтні для щедрого врожаю наступного року.