Никогда не удобряйте этим огород осенью. Чем подкормить почву в октябре для щедрого урожая в следующем году

За зиму правильно удобренная почва восстановится и обеспечит все необходимое для роста растений в будущем

После уборки урожая огород нуждается в восстановлении. Осень — время поддержать почву, чтобы в следующем году она также порадовала урожаем.

Азотные удобрения — ни в коем случае

Главное правило осенней подкормки – избегать азотных удобрений. Дело в том, что азот провоцирует рост зеленой массы. В результате многолетние растения начнут активно расти и вымерзнут. Осенью надо вносить фосфорно-калийные удобрения, которые укрепляют корневую систему и повышают морозостойкость.

Органика – залог щедрого урожая на следующий год

Лучшее решение для подкормки почвы осенью – органические удобрения. Перегной, компост или перепревший навоз обогатят землю гумусом (самая плодородная часть земли, содержащая питательные вещества в доступной для растений форме). Также органические удобрения улучшают структуру земли и питают полезные микроорганизмы. Органику нужно вносить из расчета 4-6 кг на квадратный метр под перекапывание.

Древесная зола – отличный источник калия и фосфора

Кроме обогащения почвы калием и фосфором, древесный пепел раскисляет ее. Это удобрение особенно хорошо вносить на участки, где в следующем году планируется посадка картофеля, томатов, огурцов. На один квадратный метр достаточно одного-двух стаканов золы.

Минеральные удобрения – готовое решение

Из минеральных удобрений на осень подойдет суперфосфат (40-50 г на кв.м) и калийная соль (25-30 г на кв.м). Удобно вносить готовые комплексные удобрения с пометкой "осень" – в них уже подобраны все необходимые вещества в правильном соотношении.

Комплексное удобрение для осени

Сидераты – зеленые помощники

На освободившихся раньше грядках можно посеять сидераты – горчицу, рожь, вику. До заморозков эти растения успеют подрасти. Весной их перекапывают вместе с грунтом. Сидераты обогащают землю азотом, улучшают структуру земли и защищают от сорняков.

Сидераты обогащают и защищают почву

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие три главных задачи нужно выполнить на участке в октябре.