Весь мир застыл от удивления в 1993 году: этот фильм превзошел свое время

Эта кинолента получила "Оскар"

Когда вышел фильм Стивена Спилберга в 1993 году, он быстро стал феноменом кинопроката. Уже в первый уик-энд он заработал около 47 миллионов долларов США в Северной Америке. Речь идет о киноленте "Парк Юрского периода".

Фильм установил и другие рекорды: самое быстрое достижение 100 млн, 200 млн долларов, а также стал одним из самых кассовых в году. Кроме того, благодаря "Парку Юрского периода" возрос интерес к тематике динозавров в массовой культуре.

Фильм получил много наград. В частности, BAFTA (1994) за спецэффекты, Сатурн Awards и главную кинопремию — "Оскар" в категориях "Лучшие визуальные эффекты", "Лучший звук", "Лучший монтаж звуковых эффектов".

Фото из фильма "Парк Юрского периода". Фото: kinorium

В фильме гениальный миллиардер Джон Геммонд создает на отдаленном острове уникальный парк развлечений, где с помощью генетических технологий воспроизводят динозавров из ДНК, найденной в янтаре. Для проверки безопасности комплекса он приглашает группу ученых и своих внуков, но когда системы парка выходят из-под контроля из-за человеческой алчности и технических сбоев, хищники вырываются на свободу.

Посетители оказываются в смертельной ловушке среди доисторических чудовищ. Единственный шанс на выживание – убежать с острова.

Фото из фильма "Парк Юрского периода". Фото: kinorium

"Парк Юрского периода" не просто стал самым популярным в 1993 году — он сменил индустрию. В фильме были установлены новые стандарты спецэффектов — казавшиеся реальными динозавры. Эта кинолента положила начало большой кинофраншизе, имеющей несколько сиквелов.

