Там осенью не только бюджетно, но и красиво: где находится самый старый город Украины и чем он удивляет

Этот город удивляет своей архитектурой

В Украине находится множество красивых мест, где можно насладиться архитектурными памятками. Но самый большой замок с невероятным видом на лиман расположен в Белгород-Днестровском. В этом городе можно бюджетно провести уик-энд этой осенью.

"Телеграф" решил выяснить, какими достопримечательностями славится самый старый город современной Украины. Также мы узнали, во сколько в среднем там может обойтись отдых.

Что посмотреть в Белгород-Днестровском

В Белгород-Днестровском осенью не менее красиво, чем летом. Сюда приезжают, чтобы полюбоваться старинной архитектурой и живописными пейзажами. Главной достопримечательностью города является Аккерманская крепость — мощное средневековое укрепление, построенное в XIV—XV веках на месте древней греческой колонии Тира. Ее руины сохранились до сих пор и добавляют этому месту особую атмосферу.

Аккерманская крепость

Кроме крепости, в городе много музеев и старинных храмов, среди которых особенно интересна подземная церковь великомученика Иоанна Сочавского. В ней есть купель, питаемая водой святого источника. Паломники говорят, то она обладает целебными свойствами. Церковь с виду совсем неприметная, однако не имеет аналогов в Украине.

Подземная церковь великомученика Иоанна Сочавского

Не стоит обходить вниманием и Днестровский лиман, ведь его живописные виды делают прогулку по городу еще более увлекательной, а осенние пейзажи здесь особенно чарующи.

Аккерманская крепость в Одесской области

Отметим, что историк Александр Алферов на своем канале в YouTube назвал Белгород-Днестровский одним из древнейших в мире и самым старым городом в Украине. Его история насчитывает более 2 500 лет.

Во сколько обойдутся выходные в Белгород-Днестровском

Для комфортного отдыха в Белгород-Днестровском можно воспользоваться такими платформами для аренды жилья как Booking.com или OLX. Цены зависят от уровня комфорта и типа размещения, поэтому каждый может выбрать вариант под свой кошелек.

На OLX можно найти посуточную аренду комнат и квартир, цены стартуют от 400 гривен за ночь.

Цены на аренду квартир в Белгород-Днестровском

На Booking представлены отели и апартаменты, где цены за две ночи (для двоих человек) стартуют от 1 000 гривен.

Отдых в Белгород-Днестровском в 2025 году

Добраться из Киева до Белгорода-Днестровского можно прямым автобусом, стоимость билета составляет 800 гривен.

Также можно сначала доехать поездом до Одессы (от 225 гривен за билет). Из Одессы до Белгорода-Днестровского легко добраться на автобусе или электричке.

